Baugebiet in Oldenburg: Zwei Grüne-Ratsherren stimmen gegen Einfamilienhäuser

Oldenburg Der Traum vom eigenen freistehenden Haus: Für viele Bauwillige bleibt er in der Stadt unerfüllt. Das liegt zum einen am geringen Angebot auf dem freien Markt, zum anderen aber auch dem nachlassenden Willen der Politik, bei Planänderungen Grundstücke zur Bebauung mit einzeln stehenden Häusern freizugeben.

Kommentar zu Baugebiet am Schramperweg Mal hinter die Oldenburger Stadtgrenze schauen

Innerhalb der Grenze

Wie es zum Beispiel in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zu erleben war. Da stellte das Bauunternehmen Ressel dem Gremium zum zweiten Mal sein westlich des Schramperwegs Richtung Lenzweg geplantes Bauvorhaben vor. An dieser Stelle sollen sechs freistehende Einfamilienhäuser, drei Doppelhäuser sowie ein Reihenhaus errichtet werden. Das Verfahren und die Abstimmung mit der Verwaltung läuft seit vielen Monaten. Wohl der Grund dafür, warum bei der Abstimmung über den Auslegungsbeschluss lediglich Michael Wenzel und Nicolai Beerheide von den Grünen dagegen votierten – unter anderem aus energetischen Gründen. In dem Gebiet soll, so heißt es in der Verwaltungsvorlage, insbesondere dem Wohnraumbedarf junger Familien entsprochen werden. Mit der angemessenen Nachverdichtung solle der Charakter der Bebauung in der Nachbarschaft erhalten bleiben.

Während sich Christiane Ratjen-Damerau (FDP) über den Bau von Einfamilien-Häusern innerhalb der Stadtgrenze freute, favorisiert auch Thomas Klein (SPD) für die Zukunft den Bau von Ketten-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann warnte demgegenüber davor, die bauwilligen Familien in die benachbarten Landkreise abwandern zu lassen.

Nicht zu unrecht: Auf der Tagesordnung des Bauausschusses informierte die Verwaltung an anderer Stelle über ein geplantes Großprojekt im benachbarten Wüsting in der Gemeinde Hude. Dort sollen auf einem 8,1 Hektar großen südlich von Wüsting gelegenen Plangebiet 75 Baugrundstücke erschlossen werden. Zurzeit sind dort 70 Einzel- und Doppelhäuser sowie vier Mehrfamilienhäuser geplant.

170 Wohneinheiten

Ein weiteres Beispiel, das allerdings nicht auf der Tagesordnung der Sitzung stand: Der Wiefelsteder Gemeinderat hat im vergangenen Jahr die Bebauung des 22 Hektar großen Wohn- und Mischgebiets „Grote Placken“ am südlichen Richtung Oldenburg gelegenen Ortseingang beschlossen. Mehr als 100 Bauplätze werden dort für rund 170 Wohneinheiten vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus erschlossen. An der Hauptstraße kann sich Gewerbe ansiedeln. Mittlerweile sind dort die Erschließungsarbeiten angelaufen.

