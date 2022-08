Erste Fotos vom Samstag: Das Finale des Oldenburger Stadtfests in Bildern

Oldenburg Zwei Tage voller Musik, Tanz und Genuss lagen bereits hinter Oldenburg. Doch am Samstag war immer noch genug Motivation und Ausdauer vorhanden für den großen Schlussspurt – auch wenn es diesmal ein wenig kühler war als an den vergangenen beiden Abenden. Noch einmal brachten die Bands die Boxen zum Beben. Noch einmal brachten die DJs die Menge zum Springen. Noch einmal flossen Liter um Liter Bier aus den Zapfhähnen. Hier gibt es die ersten Bilder vom Stadtfest-Samstag. Am Sonntag folgen weitere.

