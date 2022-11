Tag der Putzfrau in Oldenburg: „Reinigungskräfte machen einen wichtigen Job“

Oldenburg Sie machen ihre Arbeit oftmals, wenn andere schon im Feierabend sind oder noch im Bett liegen – Reinigungskräfte. Die „unsichtbare Berufsgruppe“ hat es nicht immer leicht. Sie hat mit schlechten Arbeitsbedingungen und einem geringen Ansehen zu kämpfen.

Aktionstag Seit 2004 gibt es den „Internationalen Tag der Putzfrau“. Ins Leben gerufen wurde er von der Kriminalromanautorin Gesine Schulz: Der 8. November ist der Geburtstag ihrer Romanheldin Karo Rutkowsky, die als Putzfrau und Privatdetektivin zugleich arbeitet.

Weiße Rosen

Höheres Ansehen

Am Dienstag, 8. November, findet der „Tag der Putzfrau“ statt. Diesen Tag nimmt das Oldenburger Unternehmen Gruenfynk zum Anlass, um von 12 bis 18 Uhr mit einem Stand am Lefferseck für mehr Wertschätzung von Reinigungskräften einzustehen und weiße Rosen an sie zu verteilen. 2019 hatte Kathrin Greube diese Aktion in Oldenburg organisiert und will sie nun wieder aufleben lassen. „Ich möchte dazu beitragen, dass das Image des Berufs besser wird. Meine Mitarbeiterinnen verstehen sich nicht nur als Reinigungskräfte, sondern auch als Botschafterinnen für eine ökologische Grundhaltung, die sich in allen Lebensbereichen auswirkt“, sagt Greube, die sich mit ihrem Unternehmen auf ökologische Putzmittel spezialisiert hat.

Die komplette Branche sei „krank“, sagt sie. Viele Reinigungskräfte seien unter Dauerstress und stünden unter enormem Druck. „Bei Bewerbungsgesprächen höre ich oftmals davon, dass Mitarbeiter im Urlaub angerufen werden, weil sie einspringen sollen. Wenn sie ablehnen, wird dann gerne mal damit gedroht, dass sie ihre Stelle verlieren könnten“, sagt Greube. Das sei nicht akzeptabel.

Sie fordere jedoch nicht nur eine bessere Wertschätzung des Berufs in der Öffentlichkeit. Auch sollten die Reinigungskräfte sich selbst mehr wertschätzen. „Eigentlich ist es ein so schöner, attraktiver Job. Man macht etwas für andere schön und schafft dadurch eine Wohlfühlatmosphäre. Leider gehen viele mit einer geduckten Haltung durch die Welt“, sagt Greube. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien Profis und können stolz darauf sein.

Viele Teilzeitkräfte

Dabei ist der Beruf finanziell nicht gerade attraktiv. Die allermeisten Reinigungskräfte arbeiten in Teilzeit, was sich auf das Gehalt auswirkt. Kathrin Greube beschäftige zwar keine Minijobber, allerdings gebe es bei ihr ausschließlich Teilzeitangestellte. Grund sei die körperliche Anstrengung, die mit dem Beruf einher gehe.

„Man muss wirklich fit sein, denn das Putzen geht auf den Körper. Ich biete deshalb höchstens 30 Stunden in der Woche an“, sagt sie.

Wie die Arbeitsagentur auf Nachfrage mitteilt, waren bis zum Stichtag (31. März) 1991 Reinigungskräfte in Oldenburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Lediglich 439 von ihnen waren in Vollzeit beschäftigt. Der Großteil (1573) war weiblich. Hinzu kamen 1119 geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijobber), von denen ebenfalls der Großteil (926) Frauen waren.

Im September dieses Jahres gab es in der Stadt Oldenburg insgesamt 88 unbesetzte Stellen (32 Vollzeit, 36 Teilzeit, 20 Minijobs). „Auch in unserer Branche gibt es einen Personalmangel“, sagt Greube. Diesem könne man mit besseren Bedingungen und einem höheren Ansehen begegnen.