Tennis beim Oldenburger TeV: Starken Einzeln folgen schwache Doppel

Oldenburg Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Tennisspieler des OTeV II haben nach ihren beiden 9:0-Auswärtssiegen bei der Spielvereinigung Haste und beim TSC Göttingen in dieser Sommersaison in der Oberliga auch ein erfolgreiches Heimdebüt gefeiert. Das Duell mit dem TV Jahn Wolfsburg verlief nicht ganz so einseitig, aber am Ende stand ein 6:3-Erfolg zu Buche. Weiter geht es für die Oldenburger (6:0 Punkte, 1. Platz) am 3. Juli (Sonntag, 11 Uhr) ebenfalls auf der eigenen Anlage am Johann-Justus-Weg gegen den auch noch ungeschlagenen Bremer TV von 1896 (4:0, 2.).

Tennis-Oberliga Oldenburger TeV II siegt völlig schmerzfrei erneut 9:0

Gegen die Wolfsburger (2:2, 4.) ging das Team um Mannschaftsführer Sebastian Strehle durch ein 6:2, 6:4 von Philipp Claus gegen Marc Soriano Sánchez in Front. Marlon Wilken sorgte mit einer Glanzleistung gegen Petr Vanicek (6:3, 6:3) für den nächsten Punkt. „Marlon hatte eine spielerisch anspruchsvolle Leistung abzuliefern und musste in sehr viele intensive Ballwechsel. Ganz stark gemacht gegen einen Gegner, der sich sehr gewehrt hat“, zeigte sich Trainer Daniel Greulich überaus zufrieden. Teamkollege Gian-Luca Blöcker scheiterte an einer harten Aufgabe: Sein Gegner Niklas Schulz machte kaum Fehler. Gleichzeitig nutzte Schulz kleinste Schwächen Blöckers gnadenlos aus. Am Ende musste sich der Oldenburger mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Im Spitzenspiel des Tages traf Jan Heine auf Marek Pesicka. Laut Trainer Greulich ein Spiel ohne Favoriten. Doch Heine war bärenstark: Er machte mit der Wolfsburger Nummer eins kurzen Prozess. Bei seinem 6:1, 6:1 ließ er wenig zu und sorgte für frustriertes Kopfschütteln bei seinem Gegner. „Jan hat sehr gut aufgeschlagen, ist ruhig geblieben und souverän aufgetreten – das hat mir sehr gut gefallen“, lobte Greulich seinen Schützling.

Kopfschütteln sah man auch bei Strehle. Aber nicht aufgrund der Stärke seines Gegners. Strehle war unzufrieden mit seinen Aufschlägen. Trotzdem brachte er sein Team durch ein 6:3, 6:4 gegen Tim Burkhard mit 4:1 in Führung. Arnd Weyhausen hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten gegen Julius Ziebart . Am Ende war der Oldenburger aber der sichere Sieger (7:5, 6:2).

Damit war schon vor den Doppeln klar, dass beide Punkte in Oldenburg bleiben würden. „Bei solch einer deutlichen Führung ist es schwer, die Konzentration hoch zu halten“, sagte Greulich und monierte: „Da sind wir etwas hinter den eigenen Erwartungen geblieben.“ Zwei Duelle wurden jeweils in zwei Sätzen verloren. Heine und Weyhausen mussten sich Pesicka/Schulz 3:6, 3:6 geschlagen geben. Blöcker und Strehle hatten gegen Ziebart/Vanicek das Nachsehen (2:6, 6:7). Im dritten Doppel ersetzte der wiedergenesene Arkadiy Kharenko den angeschlagenen Wilken und holte mit Claus durch ein 6:2, 7:5 gegen Soriano Sánchez/Burkhard den einzigen Oldenburger Doppel-Sieg.