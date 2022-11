Leckerer Saisonauftakt auf dem Rathausmarkt: Oldenburg feiert den Grünkohl

Oldenburg Das Warten hat ein Ende: Die Grünkohlsaison ist seit Sonntagmittag offiziell eröffnet. Den Startschuss gab es dafür bei der Aktion „Hallo Grünkohl“, die traditionell am ersten Sonntag im November auf dem Oldenburger Rathausmarkt läuft.

Viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt, um eine erste Portion Grünkohl zu essen. Mit dabei waren auch Christa und Arnold Fischer aus Wardenburg, die mit ihren Töchtern Simone und Tanja nach Oldenburg gekommen waren. „Mein Mann und ich sind jedes Jahr hier, um den ersten Grünkohl zu essen“, sagt Christa Fischer . Ihre Töchter sind zum ersten Mal dabei, wollen den Besuch in Oldenburg aber zur Tradition machen.

„Wir essen unseren Grünkohl am liebsten in der klassischen Variante“, ist sich die Familie, die nach dem Essen noch auf den Schlossfloh und in die Innenstadt zum Shoppen will, einig.

Inspiration, wie man die „Oldenburger Palme“ noch zubereiten kann, bot Show-Koch Jan Linne. In einer mobilen Küche konnten interessierte Besucher live miterleben, wie er verschiedene Grünkohl-Variationen auf den Teller brachte.

„Es ist toll, dass so viele Menschen vorbeikommen“, freute Iris Welzel, Prokuristin von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM), die die Veranstaltung mitorganisiert hat. „Die Stimmung ist toll und unsere Sitzgelegenheiten waren den ganzen Tag über mit Menschen besetzt, die sich den Grünkohl haben schmecken lassen.“

Eine grobe Übersicht, wie viele Portionen verspeist worden sind, konnte das Grünkohlbarometer liefern. Dabei handelt es sich um eine Aktion, die die ganze Grünkohl-Saison über laufen soll (bis Ende März 2023). Wer eine Portion verspeist, kann das im Internet dokumentieren (www.gruenkohlbarometer-oldenburg.de). Pro 200 Portionen soll es eine umsonst geben – für die Oldenburger Tafel. „Wir haben hier und heute schon mehr als 1000 Portionen gezählt“, freute sich Welzel am späten Sonntagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt sei aber noch nicht der ganze Grünkohl verspeist gewesen.

Neu ist auch das Grünkohl-Fanmagazin, das die OTM herausgegeben hat. In dem Werk finden sich Grünkohl-Rezepte, Kohlfahrt-Geschichten, Lieder und Gedichte. Es ist ab sofort bei der OTM und als PDF-Version im Internet erhältlich.