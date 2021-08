Oldenburger sammelt Spenden für Uganda: 7400 Kilometer für frisches Trinkwasser

Oldenburg /Uganda Fünf Kilometer Fußmarsch bei sengender Hitze, Tag für Tag. Fünf Kilometer hin und wieder zurück. Und das, um ein lebensnotwendiges Grundbedürfnis zu stillen: an trinkbares Wasser kommen.

7500 Euro gesammelt

Für Nick Pinkenburg war es geradezu unfassbar, dass er in Südafrika nicht den Wasserhahn aufdrehen konnte, sondern er mit einem Kanister losstapfen musste: „Und Südafrika ist eigentlich ein eher gutes Land was die Lebensbedingungen angeht. Ich anderen Ländern habe ich Missstände wahrgenommen, die wir Deutschen gar nicht fassen können.“ Der Oldenburger wollte helfen und handeln. Und das hat er auch gemacht.

In den kommenden Wochen wird auf Initiative des Oldenburgers hin in Gulu in Uganda ein Frischwasserbrunnen gebaut. 7500 Euro hat der 24-Jährige dafür an Spenden auf einer Tour gesammelt, die ihn durch Polen, die Slowakei, Bulgarien, Serbien und Georgien führte. 3000 der insgesamt 7400 zurückgelegten Kilometer hat er mit dem Fahrrad erstrampelt, den Rest mit Bus, Bahn oder Fähre zurückgelegt.

Dabei ist Fahrradfahren nicht mal sein liebstes Hobby. „Ich komme von Wangerooge. Dort fährt man nicht Rad, dort läuft man“, erzählt Nick Pinkenburg unserer Redaktion. Über seine Erlebnisse berichtete er in Sozialen Netzwerken, trommelte auf Instagram mit dem Profil „cyclingbeyondblue“ für die Spendenaktion. Unterwegs konnte der Oldenburger nicht wählerisch sein. Er übernachtete in verfallenen Hütten und musste zum Baden auch mal in einen See springen oder abends nach Schweiß müffelnd in seinen Schlafsack kriechen.

Welpen wie Müll entsorgt

In Serbien rührten neun wie Müll entsorgte Hundewelpen sein Herz: Die Mission Spendensammeln für einen Wasserbrunnen in Uganda wurde erweitert um die Rettung der Vierbeiner. Pinkenburg startete einen Spendenaufruf auf Instagram, versorgte die Hunde, ließ sie schließlich nach Deutschland bringen und vermittelte sie in Familien. Nur Beo, der durfte bei Nick Pinkenburg bleiben. „Er liegt hier gerade vor meinen Füßen“, erzählt der Oldenburger am Telefon: „Alle Hunde sind hier im Norden geblieben, und ich habe zu allen Familien Kontakt.“

Immer weniger Wasser

Die Hunde waren ein Nebenschauplatz: auf das Geld für den Brunnen kam es an. „Das habe ich zusammen bekommen und jetzt wird der Brunnen gebaut“, sagt Pinkenburg. Allerdings blickt der Umweltaktivist nun noch sorgenvoller nach Afrika. Seine Wahrnehmung: „Der Klimawandel verschlimmert die Situation. Durch die Hitze werden die Lebensbedingungen unlebbar. Ich bin überzeugt, dass der Klimawandel ein Fluchtgrund sein wird. Wir müssen den Menschen eine Chance zum Überleben geben.“ Und die Schlüsselrolle dazu nehme die Wasserversorgung ein. „In der Corona-Krise konnten viel weniger Brunnen in Afrika gebaut werden“, weiß der Oldenburger: „Viele Menschen sind vor Ort an Covid-19 schwer erkrankt, viele gestorben. Es konnten keine Brunnen mehr gebaut werden. Auch an Baustoffen mangelt es. Und durch die sinkenden Grundwasserpegel trocknen immer mehr Brunnen aus.“ Der Brunnen in Gulu: „Das ist mein Fußabdruck, den ich hinterlassen wollte. Mein eigener Beitrag.“ Vom Fortschritt des Bauvorhabens wird er berichten. Das Bedürfnis zu helfen, ist damit nicht befriedigt. Nick Pinkenburg will weitere Brunnen bauen, er wird wieder Spenden sammeln. Nur aufs Fahrrad will er sich dafür nicht setzen.