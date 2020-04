Unsicherheiten In Der Freizeitbranche: Escape Room und Co. suchen Ausweg aus der Krise

Oldenburg Der Rasen auf der Fußballgolfanlage in Ofenerdiek kann sich so richtig erholen. Die Kletterwände der Boulderhalle in Bürgerfelde bekommen neue Farbe. Komplett dunkel ist es in der 3D-Schwarzlichtgolfanlage in Wechloy. Denn seit mehr als sechs Wochen sind diese und andere Einrichtungen der Oldenburger Freizeitbranche geschlossen.

Die Gefühlslage der Branche

Das sagt die Stadt

„Das Schlimmste ist die Ungewissheit“, bringt Marcus König , einer der Geschäftsführer der Oldenbloc -Kletterhallenbetriebs GmbH, seine Gefühlslage auf den Punkt. „Wir wurden als erstes geschlossen. Die Gastronomie, Friseure etc. durften da noch geöffnet bleiben“, erinnert Kai-Uwe Schulz , Geschäftsführer der Laser-Tag-Arena GmbH. Er fragt sich nun, während in der Geschäftswelt einiges gelockert wird: „Werden da die Ersten auch die Letzten sein?“

Eine konkrete Antwort darauf weiß auch die Stadtverwaltung (noch) nicht. Auf Nachfrage der NWZ gibt Stadtsprecher Reinhard Schenke für den Bereich der drinnen betriebenen Freizeitsportarten keine Tendenz ab. Die Stellungnahme der Verwaltung lautet: „Ob es für den Sportbereich in absehbarer Zeit Lockerungen für Außenaktivitäten gibt, wird sich frühestens in dieser Woche entscheiden. Darüber beraten an diesem Donnerstag die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Von den Lockerungen könnten neben den Sportvereinen beispielsweise auch privat betriebene Sportstätten wie die Tennishalle an der Klingenbergstraße mit ihren Außenplätzen profitieren. Aber noch müssen wir abwarten.“

Fußballgolf: „Wir machen das Beste draus“

Diese Botschaft wird bei Frank Hollwege auf interessierte Ohren stoßen. Der Betreiber der Fußballgolfanlage am Muttenpottsweg steht in den Startlöchern. Längst sind die Saisonvorbereitungen abgeschlossen. „Zu Ostern wollten wir eigentlich öffnen“, sagt der 53-Jährige. Nun könne der Platz regenerieren. Drei Aushilfsmitarbeiter habe er beschäftigt. „Wir machen das Beste draus“, bewertet Hollwege die Situation.

Die Anlage betreibt er als Nebengewerbe. Hauptberuflich hat der Maler und Werbetechniker gut zu tun. Auch wegen Corona. Zum Beispiel, weil die Supermärkte Virus-Schutzverkleidungen im Kassenbereich brauchen. Der Unternehmer findet aber auch, dass Kinder so langsam in ihrer Freizeit nach draußen dürfen sollten. Auf der Fußballgolfanlage könne man alle Abstands- und Hygienevorschriften einhalten.

Escape Room und Schwarzlich-Minigolf: „Eine Familie“

Auf diese Anforderungen kann sich auch Kai-Uwe Schulz einstellen. Das gelte für die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage und für seine Escape-Rooms. „Eine Familie“, erklärt der 50-Jährige. Unwichtig sei der Freizeitbereich nicht. „Wir können aber keine Außer-Haus-Geschäfte tätigen, und auch die Mehrwertsteuer wird bei uns nicht gesenkt.“

Kletterhalle Oldenbloc: „Die Community unterstützt uns“

Von 100 auf Null habe er am 16. März seine Geschäfte (zwei in Oldenburg, eines in Osnabrück) fahren müssen. Buchungen mit einem Vorlauf von vier bis sechs Wochen seien storniert worden. „Das heißt, es braucht auch bei einem Neustart wieder einen gewissen Vorlauf.“ Etwa 30 Mitarbeiter (in Teilzeit und studentische Kräfte) beschäftige er in Oldenburg. „Da hängen auch Existenzen dran.“ Für eine gewisse Zeit könne er die Lage noch überbrücken. Seit 2014 sei er in der Freizeitbranche tätig und habe auch Rücklagen gebildet. „Die werden nun geschreddert. Die selbstständigen Einzelkämpfer sind gekniffen“, macht Schulz seinem Ärger Luft, um doch gleich zu betonen: „Wir müssen positiv denken. Aber ich will eine Perspektive haben.“

Die hätte auch gern Marcus König für die Kletterhalle am Melkbrink. Die Zwangspause nutzen er und Claas Ahrens (ebenfalls Oldenbloc-Geschäftsführer) für umfangreiche Renovierungen. Vor sechs Jahren haben sie ihr Unternehmen eröffnet. „Für den vergangenen Samstag war deswegen eigentlich eine Geburtstagsparty geplant gewesen.“ Auch wenn die nun ausfallen musste, allein gelassen fühlen sich die Unternehmen von der Kundschaft nicht „Die Community unterstützt uns, Abo-Kunden machen keinen Rückzieher“, sagt König.

Ihre Rücklagen verwenden die Chefs nun für die Renovierung. Und auch zwei 450-Euro-Jobber werden „mit durchgefüttert“, formuliert Marcus König salopp, meint es aber ernst. „Wir haben gut gewirtschaftet.“ Wenn es doch nur endlich weitergehen könnte. Die derzeit in Geschäften geltenden Zugangsregelungen könne man einhalten. Da hat der 45-Jährige konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel, die Vergabe von fest gebuchten Kletterzeiten an die Kunden. Wenn nur diese Ungewissheit nicht wäre...