Festival der Kirchenmusik in Oldenburg: Vorfreude auf einen tausendstimmigen Chor

Oldenburg Wer singt, macht den Mund auf. Wer zuhören will, muss die Ohren gut öffnen. Und in der biblischen Geschichte von Jona, der von einem Wal verschluckt wird, geht es nicht nur um ein Maul, das sich weit öffnet. Der Titel „aufmachen2022“ passt also bestens für ein Chorfestival, zumal für ein kirchliches Fest, das die evangelische Kirche für Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, in Oldenburg plant.

Drei Festivals in einem

Junge Stimmen: Beim Kindersingfest ist der Nachwuchs gefragt. BILD: ECNB Junge Stimmen: Beim Kindersingfest ist der Nachwuchs gefragt. BILD: ECNB Infos zum Festival Das Kirchenmusikfest Oldenburg findet am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, in Oldenburg statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Für die Konzerte am Freitag wird eine Online-Anmeldung über die Homepage www.aufmachen2022.de empfohlen. Ansonsten kann kein freier Platz garantiert werden. Neben den Konzerten und Darbietungen ist ein Info-Zelt auf dem Schlossplatz aufgebaut; dort werden unter anderem digitale Orgeln präsentiert. Für Samstag 10 Uhr ist die Eröffnung in der EWE-Arena geplant. Am Samstag um 16 Uhr beginnt in der EWE Arena die Generalprobe für den Abschlussgottesdienst (ab 17.30 Uhr). Wer noch mitmachen will kann sich, ebenfalls über die Homepage, zum Chorfest anmelden (20. Juni). Eingeladen sind Chöre in allen Besetzungen. Auch beim Kindersingtag ist eine kurzfristige Anmeldung bis 20. Juni möglich. Kinder ab dem Grundschulalter – mit oder ohne Kinderchorerfahrung.– sind zum gemeinsamen Singen und Spielen eingeladen. Treffpunkt ist ab 10 Uhr die Berufsschule BBS 3, Maastrichter Straße 27, direkt hinter der EWE-Arena, wo parallel die Erwachsenen ihr Chorfest feiern. Weitere Infos auf der Homepage des Chorverbandes unter www.ecnb.de oder unter www.aufmachen2022.de

Konzerte an beiden Tagen

Eigentlich sind es sogar drei Festivals, die ein Team um die Landesmusikdirektorin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Beate Besser, sowie Martin Sundermann und Majka Wiechelt vom Evangelischen Chorverband Niedersachsen-Bremen vorbereitet haben. Ein Kirchenmusikfest der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg – eine Premiere – verbindet sich mit dem Chorfest, dass der Chorverband Niedersachsen-Bremen alle vier Jahre ausrichtet. Und als drittes Ereignis kommt ein Kindersingfest hinzu, das der Chorverband parallel zu seinem Chorfest ausrichtet.

Die Chöre kommen nicht nur nach Oldenburg, sondern sie singen hier auch alle. Für Freitagabend sind gleich fünf Konzerte geplant: zwei Chor-, zwei Orgel- und ein kirchliches Pop-Konzert, alle ab 19.30 Uhr. Das Programm reicht von Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach bis zu Orgel-Musik des 20. Jahrhunderts („Happy New Ears“).

Nachwuchs ist dabei: Beim Kindersingfest sind die jungen Stimmen auf der Bühne. Foto: ECNB

Am Samstag folgen ab 13.30 Uhr vier weitere Konzerte – darunter ein vierhändiges Orgelkonzert auf dem Schlossplatz. Um 14.30 Uhr geht das Festival, neben einem Chorkonzert in der Forumskirche St. Peter, mit einem offenen Singen auf dem Schlossplatz weiter. Beim Abschlussgottesdienst und -fest am Samstag ab 17.30 Uhr in der Kleinen EWE Arena mit dem Oldenburger Bischof Thomas Adomeit erklingen, so hoffen die Organisatoren, insgesamt mehr als 1200 Stimmen und Instrumente mit bis zu zwölfstimmigen Sätzen.

Kirchentag-Atmosphäre

Musik hat in der evangelischen Kirche einen hohen Stellenwert. Vor zehn Jahren habe die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg dafür zusätzliches Personal (“Profilstellen“) genehmigt, berichtete Landesmusikdirektorin Besser. Der runde Geburtstag sei ein Grund, ein Kirchenmusikfest auszurichten. Ganz wichtig ist den Organisatoren: Wir bleiben nicht hinter Mauern: Sogenannte Pop-up-Gruppen ziehen am Samstag singend und musizierend durch die Innenstadt; zum offenen Singen auf dem Schlossplatz sind – wie beim Rudelsingen – alle eingeladen. Und mit der EWE-Arena steht beim Abschiedsfestgottesdienst ein alles andere als kirchlich geprägter Ort im Mittelpunkt. In Oldenburg soll Kirchentag-Atmosphäre entstehen, hoffen die Organisatoren. „Wir wollen mit Vokal- und Posaunenchören, Bands und Orgeln die ganze Stadt zum Klingen bringen.“

Die Vorbereitungen für die beiden Festivaltage laufen seit 2019; sie haben also bereits vor Corona begonnen. Die Initiatoren hoffen aber, dass die während der langen Pandemie erschlaffte Chor-Arbeit durch das Festival neuen Schwung erhält. „Aufmachen2022“ ist also auch unter dieser Rücksicht ein programmatischer Titel.