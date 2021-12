Weihnachtsbeleuchtung in Oldenburg: So funkelt es auf den Privatgrundstücken

Oldenburg Wer jetzt bei Dunkelheit durch die Oldenburger Wohnstraßen geht, der bekommt Besonderes zu sehen. Nicht nur in den Fenstern strahlt Weihnachtsbeleuchtung. Auch in vielen Gärten und Hauseingängen funkelt es. Und manche Deko ist sogar weithin sichtbar. Unsere Redaktion hatte die Oldenburgerinnen und Oldenburger aufgefordert, Fotos von ihren privaten Glanzlichtern zu schicken. Sie haben es getan.

In Ofenerdiek

„Um in dieser schweren Zeit ein kleines Lächeln in die Gesichter zu zaubern, haben wir uns etwas Besonderes überlegt“, schreiben Ingrid und Peter Stockmann . Zu der normalen Weihnachtsbeleuchtung an der Straße Alexandersfeld im Stadtteil Ofenerdiek haben sie dieses Jahr einen Adventskranz an einem Fahnenmast angebracht – mit einem Durchmesser von etwa 1,20 Meter.

Am Anfang gab es Schwierigkeiten: „Nach dem ersten Sturm in der Nacht zum 30. November ist der Adventskranz mitsamt des Fahnenmastes umgestürzt“, berichten die Stockmanns. Mit Hilfe ihres Nachbarn konnten sie den Mast noch vor dem ersten Advent wieder aufstellen. „Jetzt leuchtet er wieder und ist schon von weitem sichtbar“, freut sich das Paar.

In Bürgerfelde

Mit Nachbarschaftshilfe hoch hinaus: So funktioniert es auch am Streekenweg im Stadtteil Bürgerfelde. Hartmut Rocker hat Beweisfotos vom Ergebnis gemailt. Er schreibt dazu: „Mit Hilfe einiger Nachbarn stellen wir schon seit ein paar Jahren unseren Straßen-Adventskranz auf. Wenn er auch an den vormals weithin sichtbaren und wunderschönen Turmkranz in Rastede nicht heranreicht, so hoffen wir doch, den Nachbarn im Streekenweg und allen, die das Licht erreicht, ein wenig weihnachtliche Wärme in den Alltag zu zaubern.“ Rocker will damit an die Turmillumination am Fernmeldeturm in Wahnbek erinnern. Von 1999 bis 2009 verwandelte Hans-Hermann Hayen (der in diesem Jahr gestorben ist) mit einem Team den 140 Meter hohen Turm in einen riesigen Adventskranz und schaffte es damit sogar ins Guinessbuch der Rekorde.

In Eversten

„Was ist schöner, die Zwillinge oder die Weihnachtsdeko?“: Das fragt Jona Pietzka, der ein Foto vom Hauseingang am Rügener Ring im Stadtteil Eversten geschickt hat. Die Lichter funkeln, die Kinder strahlen – besser geht’s doch nicht.

In Ohmstede

Der Stern von Bethlehem leuchtet derweil im Stadtteil Ohmstede. An der Elsflether Straße haben Helga und Ady Baron wieder die Szene aus dem Stall nach der Geburt Jesu vor ihrem Gartenhaus aufgebaut. Das machen sie seit zwölf Jahren in der Vorweihnachtszeit. Unter dem beleuchteten Herrnhuter Sterns, den das Ehepaar geschenkt bekommen hatte, wurden die imposanten Figuren postiert. Der Josef ist 1,45 Meter groß, die vor dem Jesuskind in der Krippe kniende Maria misst 75 Zentimeter. Ochse, Schafe, Ziege und sogar Hühner gesellen sich zur Heiligen Familie. Selbstverständlich fehlen auch die Heiligen Drei Könige nicht. Oft bleiben Spaziergänger stehen, vom leuchtenden Stern angezogen, um mehr zu sehen.