Coronazahlen für Oldenburg: Stadt über Tage im Bereich des Inzidenzwerts 10

Oldenburg Die Coronazahlen für die Stadt Oldenburg sind nun bereits seit mehreren Tagen stabil und bewegen sich um einen Wert von 10. Allerdings fallen sie bislang auch nicht dauerhaft darunter, was bei diskutierten Lockerungen unter diesem Wert noch interessant werden kann.Sieben-Tage-Inzidenz: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt mit Stand vom 13. Juni für Samstag unter Berücksichtigung von Nachmeldungen einen Inzidenzwert von 11,8 an, für Sonntag von 10,1. Am Freitag lag dieser Wert noch leicht darunter bei 9,5 (mit Nachmeldungen später bei 10,1). In Fallzahlen bedeutet das, dass in den vergangenen sieben Tagen nur 17 neu Infizierte aus der Stadt gemeldet wurden.Infizierte: Die Anzahl der Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, liegt aktuell bei 37 (Stand: 13. Juni). Am Sonntag sind laut Statistik vier Infizierte neu gemeldet worden.Genesene: Die Anzahl der genesenen Personen liegt laut Angaben des RKI bei 4204.Verstorbene: Die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, hat sich übers Wochenende nicht verändert. Sie liegt weiterhin bei 46 (Stand: 13. Juni).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen