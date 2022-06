Restaurantschiffe fragen an: Liegeplätze im Oldenburger Stadthafen heiß begeht

Oldenburg Die „Kapitän Kruse“ liegt in Bremen, das „Motorschiff Oldenburg“ in zwei Teile zerschnitten auf dem Gelände von Rhein-Umschlag an der Hunte und die „Espadon“ wird auf der Maleika-Werft in Bremen für Johannes Rohloff und Linda Bäppler und ihre Kinder zum Wohnschiff umgebaut. Darauf leben würde die Familie gern im Oldenburger Stadthafen.

Begehrlichkeiten

Aktuelle Überlegungen

Doch das ist leichter gedacht als gemach, teilt Stadtsprecherin Kim Vredenberg-Fastje auf Anfrage der NWZ mit. „Ja, es gibt mehrere Anfragen potenzieller Nutzer, die gerne am Alten Stadthafen festmachen würden, die derzeit von uns geprüft werden“, schreibt sie. Mit einer Länge von nur knapp 400 Metern verfüge der Oldenburger Stadthafen im Vergleich zu anderen Hafenstädten nur über einen geringen Anteil befahrbarer Wasserfläche. Neben Anlegern für Sport- und Freizeitbooten und dem Fähranleger für Fahrgastschiffe werde dieser Platz regelmäßig auch von Ausstellungsschiffen benötigt.

Gegenstand aktueller Überlegungen sei allerdings ein Liegeplatz für ein Gastronomie- und Eventschiff, da aufgrund der räumlich begrenzten Hafenfläche nur ein Konzept umgesetzt werden kann. Es gebe aber mehrere Bewerber. Wenig Hoffnung kann Kim Vredenberg-Fastje indes der jungen Familie machen. Während das Wohnen am bzw. auf dem Wasser in anderen Städten äußerst attraktiv erscheint, ist die Situation im Oldenburger Hafen für eine Hausboot-Nutzung aus mehreren Gründen vergleichsweise ungünstig. Der Stadthafen habe einen Tidehub von bis zu 2,80 Meter. Dies mache eine Nutzung durch dauerhaft bewohnte Hausboote schon grundsätzlich schwierig, da trotz der unterschiedlichen Wasserstände die Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser etc.) über Land durchgehend gesichert sein müsse. Als Liegemöglichkeit stünde nur eine Hafenseite zur Verfügung, die übrigen Wasserflächen seien langfristig an verschiedene Bootsvereine verpachtet.

Wenige Liegeplätze

Aufgrund der geringen Länge stünden an der Huntestraße aber nur wenige Liegeplätze zur Verfügung. Als beliebte Anlaufstelle für Tagestouristen sollen diese möglichst für Gastlieger freigehalten werden. Zudem bedürfe eine dauerhafte Wohnnutzung auf dem Wasser einer Genehmigung. „Wasserfahrzeuge werden ordnungsrechtlich als bauliche Anlagen angesehen, wenn diese vorwiegend ortsfest zum Wohnen oder auch für andere Zwecke ortsfest genutzt werden“, so Vredenberg-Fastje. Dies gelte selbst dann, wenn diese – wie die „Espadon“ – noch fahren können. Bauliche Anlagen dieser Art seien auf einer Wasserfläche mit der Zweckbestimmung „Hafen“, die beispielsweise im Alten Stadthafen über eine Allgemeinverfügung zur Festlegung der Hafenbereiche gelte, planungsrechtlich nicht zulässig.

Bessere Nachrichten gibt es für die „Kapitän Kruse“, die derzeit aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht vor Ort ist. Im Anschluss soll das Schiff wieder in den Alten Stadthafen zurückkehren, benötigt aber Ver- und Entsorgungsanschlüsse, wie Holger Wetzel betont.