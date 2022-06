Gemeinwohl-Ökonomie in Oldenburg: Nachhaltigkeit mit Gewinn

Oldenburg „Die Gründung hat sich ausgezahlt“, zieht Klaus Göckler Bilanz nach einem Jahr „Gemeinwohl-Ökonomie“ (GWÖ) in Oldenburg. Anfang Mai 2021 war die Regionalgruppe in der Huntestadt ins Leben gerufen worden, sieben Gründungsmitglieder – darunter auch Göckler – wollten damit die Idee von mehr Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt auch in den Nordwesten tragen. „Mittlerweile haben wir 22 Mitglieder, darunter zwölf Unternehmen – vom Startup bis zum Mittelständler mit 100 Mitarbeitern – und zwei Genossenschaften“, listet Göckler auf. „Dadurch wird die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie immer weiter getragen.“ Seine persönliche Vision: „Irgendwann soll Oldenburg Gemeinwohl-Stadt sein.“ Das Motto „Der Billigste gewinnt“ sei nicht zukunftsfähig, ist der Geschäftsführer der Carsharing-Firma Cambio überzeugt. „Wir müssen den Schwerpunkt auf Regionalität und faire Preise legen.“ Gerade vor Ort sei Kooperation statt Konkurrenzdenken wichtig, um zu bestehen.

Wissenswertes Die Reformbewegung „Gemeinwohl-Ökonomie“ (GWÖ) hat sich seit 2010 aus Österreich, Südtirol und Bayern weiter ausgebreitet. Sie möchte ein ethisches Wirtschaftsmodell etablieren, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt zum obersten Ziel des Wirtschaftens wird. Christian Felber, Mitinitiator der GWÖ und Autor des gleichnamigen Buches, bringt die Idee so auf den Punkt: „Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbst-Zweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.“ Dies will die Bewegung ändern: Gewinn ja, aber nicht auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt. In 35 Ländern weltweit gibt es mittlerweile GWÖ-Gruppen, mehr als 4000 Mitglieder – darunter 835 Unternehmen – bekennen sich zu den Grundsätzen. Mehr Infos unter www.ecogood.org

Nachhaltig auf allen Ebenen

Signal für potenzielle Bewerber

Gemeinwohl nicht statt, sondern zusätzlich zur Gewinnorientierung – das ist das Credo der GWÖ-Bewegung. Unternehmen, die sich hier engagieren, richten den Fokus auf mehr als nur auf die positive Geschäftsbilanz. Mitarbeiterzufriedenheit, eine Produktion unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, der Blick auf die großen gesellschaftlichen und ökologischen Zusammenhänge – das ist den Mitgliedern der GWÖ wichtig. Der Hebel, den sie ansetzen, reicht dabei im Bestfall weit über das eigene Unternehmen hinaus bis in alle gesellschaftlichen und politischen Ebenen.

Die Mitgliedsunternehmen können sich zertifizieren lassen und erhalten dann das GWÖ-Siegel. In Oldenburg war die Filmproduktionsfirma Schwarzseher das erste Mitglied, das diesen Weg beschritten hat. Zurzeit seien drei weitere Firmen im Zertifizierungsprozess, so Göckler. „Für die Unternehmen ist dies auch eine gute Möglichkeit der Organisationsentwicklung – sie können Bilanz ziehen, wo sie gerade stehen und wo sie besser werden können“, hat er im Zertifizierungsprozess von Cambio erlebt. Außerdem: „Das Gütesiegel ist auch ein Signal für die Belegschaft und für potenzielle Bewerber, die wissen möchten, wie sich ein Unternehmen positioniert.“

Marktmacht Öffentliche Hand

Das offene Treffen „Aufs Gemeinwohl“ der Regionalgruppe hat sich inzwischen etabliert. An jedem zweiten Donnerstag im Monat kommen ab 18 Uhr Gruppenmitglieder mit interessierten Unternehmen im Core in Oldenburg ins Gespräch. Ebenso wichtig wie die privatwirtschaftliche Seite sei es aber auch, die kommunale Verwaltung für mehr Nachhaltigkeit zu gewinnen, betont Göckler. „Zehn Prozent der Einkäufe in Deutschland werden von der öffentlichen Hand getätigt – deren Marktmacht ist groß.“ Vor diesem Hintergrund ist die Regionalgruppe Oldenburg auch mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann im Austausch. Die Hoffnung auf Erfolg ist nicht unbegründet – immerhin war Wiebke Friedrich von der Wirtschaftsförderung der Stadt eines der Gründungsmitglieder der GWÖ-Regionalgruppe.