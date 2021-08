Stadtmuseum-Exkursion in Oldenburg: Zu Fuß durch das Johannisviertel

Oldenburg „Zu Fuß durch das Johannisviertel“ lautet der Titel einer Exkursion durch Oldenburg, die das Stadtmuseum für Samstag, 21. August, anbietet. Los geht der 90-minütige Spaziergang um 17 Uhr am Pferdemarkt, auf dem sich heute ein Verkehrsknotenpunkt befindet.

Noch immer erinnert vieles an die reichhaltige Geschichte dieses Platzes. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand das nördlich anschließende Wohnquartier des Johannisviertels, in dem die Nelkenstraße mit ihren Seitenstraßen ein kleines Zentrum bildet. Gemeinsam mit Gästeführerin Elke Wendeln entdecken Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Stück Oldenburger Geschichte.

Der genaue Treffpunkt für Interessierte sind die Betonpferde am Pferdemarkt, Ziel ist die Gertrudenkapelle. Die Exkursion durch das Johannisviertel findet am Freitag, 1. Oktober, 17 Uhr ein weiteres Mal statt. Tickets gibt es für sechs Euro in der Touristinformation am Lappan oder im Internet (www.ticket2go.de).