Aktionen für die Umwelt: Klimmzüge für ein gutes Klima

Oldenburg Herbartgymnasium und Cäcilienschule haben sich auf den Weg gemacht, ihre Klimabilanz deutlich zu verbessern. Emissionsfreiheit ist nicht zu erreichen, aber sie wollen den Blick schärfen, aktiv werden und nach und nach zu einer „klimaneutralen Schule“ werden. Annika Neesen, die Leiterin des Herbartgymnasiums, gibt stellvertretend einige Beispiele, was seitdem an ihrer Schule passiert ist.

Nach der aufwendigen Erhebung aller Emissionen des Herbartgymnasiums durch die Profilklasse „Wirtschaftslehre + Wirtschaftsethik“ (zu Heizenergie- und Stromverbrauch, Wasser, Abfall, Verpflegung und Beschaffung mit Hilfe der Hausmeister, des Schulassistenten, des Mensabetreibers und der Mensabeauftragten) wurden die Energiesparbemühungen intensiviert – mit Umwelt-AG, Energiewächter, Strategien gegen Essensverschwendung und Anreizen zur Fahrradnutzung. Am 2. Mai gab es – wie an der Cäci – einen autofreien Tag, an dem der Parkplatz vollständig den Fahrrädern gehörte.

Weil die Emissionen nicht vollständig reduziert werden konnten, wurden und werden Spenden für das Projekt „Wasser für Kenia“ gesammelt, um Kompensationszahlungen leisten zu können. Zu diesem Zweck reisten alle Schüler mit 3D-Brillen virtuell nach Kenia, um die Auswirkungen des Klimawandels „vor Ort“ sehen zu können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Nachhaltigkeits-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Plan(et) A: Der Nachhaltigkeits-Newsletter Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Aktuell – vom 13. bis 17. Juni – macht das Herbartgymnasium eine große Projektwoche zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Die Schule kooperiert hier mit Prof. Dr. Marco Beeken, Chemiedidaktiker der Universität Osnabrück, und seinem Team. Insgesamt werden 52 Projekte angeboten.

Annika Neesen sagt: „Die Profilklasse hat sich im Unterricht intensiv mit der wirtschaftsethischen Dimension von Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und erkannt, dass Appelle an Grenzen stoßen.“ So sei der Anstoß zum aktiven Tun entstanden. „Das Ziel ist es, nicht nur mehr Klimabewusstsein zu schaffen, sondern gemeinsam einen effektiven Beitrag für mehr Klimaschutz zu leisten und unsere Schule zu einem zukunftsgerichteten Ort mitzugestalten.“

Größte Effekte werden beim richtigen Lüften (Stoßlüften) gesehen, der Einstellung der Heizungen und beim Schließen der Fenster am Ende des Unterrichtstages. Der Anteil der Heizenergie an der CO2-Bilanz liegt hier bei 62 Prozent. Das ist relativ viel. Dagegen sieht es bei der Mobilität am HGO überdurchschnittlich gut aus. Gearbeitet wird mit Naturstrom, eigener Photovoltaik-Anlage, Regenwassersammlern und vielem mehr. Auch auf Klassen- und Kursfahrten soll es eher mal mit dem ÖPNV gehen und in jedem Fall Flug- durch Busreisen ersetzt werden.