Theater in Oldenburg: „Schillernde Mosaiksteine der kulturellen Vielfalt“

Oldenurg Rückenwind für freie Theater in Oldenburg und dem Elbe-Weser-Dreieck: Am Rande des Theaterfestivals „Hart am Wind“ in Oldenburg überreichte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler an fünf Spielstätten der freien Theater Förderverträge und Zuwendungsbescheide. Insgesamt unterstützt das Land Niedersachsen die fünf freien Theater mit rund 600.000 Euro.

„Insbesondere im ländlichen Raum sind die freien Spielstätten eine wichtige Säule der niedersächsischen professionellen Theaterlandschaft und schillernde Mosaiksteine der kulturellen Vielfalt“, so Thümler. „Das Land Niedersachsen fördert ihr Wirken als Begegnungsräume, Bildungs- und Kulturorte nach Kräften. Ich freue mich, dass wir die Spielstätten der freien Theater dabei unterstützen können, sich zukunftssicher aufzustellen, wichtige Investitionen zu tätigen und spannende Projekte anzustoßen. Davon profitieren nicht nur die Spielstätten, sondern alle Menschen in der Region.“

Das Theater Laboratorium in Oldenburg erhält 20.000 Euro zur personellen Stärkung der 2017 neu eröffneten Spielstätte Limonadenfabrik. Weiter erhält das Theater eine Projektförderung in Höhe von 15.000 Euro für das Stück „More about: Josephine Baker“. Das Oldenburger Theater Hof/19 wird mit 40.000 Euro für die personelle Stärkung der Technik unterstützt und erhält 15.000 Euro jährlich Konzeptionsförderung für den Zeitraum 2022 bis 2024. Mit 20.000 Euro wird das Theater Wrede bei der Etablierung einer neuen Gastspielreihe für die jüngere Generation der Freien Szene unterstützt. Weiter erhält das Theater eine Projektförderung in Höhe von 14.000 Euro für das Stück „Schwer und Leicht“. Für den Zeitraum 2022 bis 2024 wird das Theater mit einer Konzeptionsförderung von jährlich 40.000 Euro gestärkt. Weitere Mittel gehen an das Theater Das letzte Kleinod in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) und das Theater Metronom in Visselhövede (Landkreis Rotenburg).