Leserbrief aus Oldenburg: Die Sonne schickt keine Rechnung

Betrifft: „Klimaziel ist nicht zu erreichen“ und Kommentar „Auf dem Boden der Tatsachen“

Obwohl wir seit 50 Jahren wissen, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe (Erdgas, Erdöl) unsere Erdatmosphäre aufheizt, ist zu wenig geschehen. An guten Ratschlägen (energetische Gebäudesanierung, Flächenheizung und Nutzung regenerativer Energien) hat es nicht gefehlt. Erst seit der Kommunalwahl 2021 sind jedoch die politischen Mehrheiten in den Kommunen so, dass öl- oder gasbetriebene Heizungen nicht mehr erlaubt sind (Oldenburg) oder Neubauten mit Kollektoren für Photovoltaik oder Solarthermie auszurüsten sind (Varel).

Jetzt noch nach einer Erstattung des Mehraufwandes für Erdwärmekollektoren oder Photovoltaik zu rufen, wie es Thomas Husmann in seinem Kommentar fordert, halte ich für verfehlt. Fairerweise sollte man beim Einsatz erneuerbarer Energien auch die Minderkosten für den entfallenden Gasanschluss oder die Schornsteinanlage berücksichtigen. Und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach amortisiert sich nach einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2019 in ihrer Nutzungszeit über die eingesparten Betriebskosten – auch unter den bisherigen ungünstigen Einspeisebedingungen. Die Sonne schickt eben keine Rechnung – anders als Putin.

Hanspeter Boos Varel