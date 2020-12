Umwelt: Kaninchenstreu im Laubkorb wird für Nachbarn zum Problem

Thomasburg Kaninchenstreu in der fremden Biomülltonne, auf dem Boden daneben, in den Laubkörben am Straßenrand: Klaus Niehaus ärgert sich darüber, weiß nicht, wer im Schutz der Dunkelheit die Ställe säubert und das Strohgemisch in der Nachbarschaft verteilt. Gemeinsam mit seiner Frau wohnt er im Bereich der Kreuzung Thomasburg/Sandfurter Weg in Eversten und muss oftmals den Dreck wegräumen, den andere hinterlassen.

Auch für die Stadt ist die Entsorgung der Kaninchen­streu in den Laubkörben kein Kavaliersdelikt. „Es handelt sich um eine illegale Abfallentsorgung, also um eine Ordnungswidrigkeit. Sollte der Verursacher ermittelt werden können, gibt es ein Bußgeld“, schreibt Stadtsprecher Stephan Onnen auf eine Nachfrage der NWZ. Und weiter: „Generell gilt: Wenn Laubkörbe wiederholt falsch gefüllt werden, wird geprüft, ob diese eventuell in der nächsten ,Saison’ vom betroffenen Standort abgezogen werden. Der Nachbar schadet also mit seinem Verhalten auch denjenigen, die sich dankenswerterweise ums Zusammenkehren des Laubes kümmern.“

Und das gibt es entlang des Sandfurter Weges reichlich. Die Straße ist von mächtigen alten Eichen gesäumt, die im Herbst ihr Laub tonnenweise abwerfen, das dann von den Anliegern zusammengeharkt und in den Laubkörben, die dort (noch) zahlreich stehen, gesammelt wird. Die Laubkörbe werden von Mitarbeitern der Stadtverwaltung regelmäßig geleert.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat rund 1000 Laubkörbe im Stadtgebiet aufgestellt. Sie stehen den Bürgerinnen und Bürgern für die Entsorgung ausschließlich von Straßenlaub zur Verfügung. Das System der Laubkörbe wurde vor vielen Jahren eingeführt, um den Oldenburgerinnen und Oldenburgern die Arbeit zu erleichtern, das Laub von Bäumen im öffentlichen Straßenraum zu entsorgen. „Auch das Hinzustellen von Laubsäcken ist nicht gestattet“, sagt AWB-Betriebsleiter Volker Schneider-Kühn. Das Entleeren und die Mitnahme von Säcken würde die Arbeit der Müllwerker erheblich erschweren und außerdem dazu führen, dass die Tourenplanung, alle Körbe mindestens einmal wöchentlich zu leeren, nicht eingehalten werden kann.