Vorbereitung auf 3. Liga: VfB Oldenburg zwischen Vertragspoker und Testspielen

Oldenburg /Bremen Eine Woche nach dem Aufstiegscoup gegen Dynamo Berlin und eine Woche vor dem geplanten Start der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison in der 3. Liga hat der VfB Oldenburg die ersten Test-Termine verkündet. Parallel läuft die Kaderplanung weiter und soll forciert werden, wenn Trainer Dario Fossi jetzt aus dem Urlaub zurückkehrt.

Schon am 25. Juni (Samstag, 16 Uhr, Stadion am Berliner Ring) treffen die Oldenburger in der Spielstätte von Landesligist FC Verden auf Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen . „Das Spiel ist durch die guten Kontakte zwischen den beiden Vereinen zustande gekommen“, erklärt VfB-Sportleiter Sebastian Schachten . Schon im vergangenen Sommer hatten sich die Mannschaften in einem Test im Marschwegstadion gegenübergestanden. Da setzte sich Werder 4:0 durch. Der Vorverkauf für das erneute Duell soll an diesem Montag starten – laut Werder ausschließlich über das Portal vereinsticket.de (Link über die Internetseite des FC Verden) . Ein Livestream sei unter anderem auf dem Youtube-Kanal des Bundesligisten geplant.

Drei Tage später gastiert der VfB am Dienstag (28. Juni, 18.30 Uhr, Hans-Prull-Stadion an der Alexanderstraße) beim VfL Oldenburg . Der Oberligist startet am 21. Juni in die Vorbereitung und trifft in seinem ersten Test am 25. Juni (Samstag, 11 Uhr) ebenfalls zu Hause auf die U 19 des JFV Nordwest

Im Plan des VfB, dem nach der späten Relegation gegen Dynamo Berlin (2:0, 1:2) bis zum Start der 3. Liga am 22. Juli nur knapp fünf Wochen Zeit zur Vorbereitung bleiben, sind bislang drei weitere Tests terminiert. Der Neu-Drittligist trifft in dem Monat auf zwei Regionalligisten und einen niederländischen Erstligisten. Am 9. Juli (Samstag, 15 Uhr, Marschwegstadion) geht’s bei der Saisoneröffnung gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer.

Zuvor spielt die Fossi-Auswahl wahrscheinlich am 2. Juli (Samstag, 14 Uhr, Sportanlage Bruchbaum) beim SV Lippstadt, der gerade Platz 14 in der Regionalliga West belegt hat. Eine Woche vor dem Drittliga-Start geht es am 16. Juli (Samstag, 15 Uhr, in Loy im Ammerland) gegen Nachbar SSV Jeddeloh , der sich im Mai in der Abstiegsrunde der Regionalliga Nord den Klassenerhalt gesichert hat.

Die meisten Spieler des Aufstiegskaders sollen bleiben und haben ligaunabhängige Verträger über diesen Monat hinaus, wie Schachten schon bestätigte. Dass zum Beispiel Linksverteidiger Nico Knystock keine Zukunft beim VfB haben soll, will der Sportleiter jetzt nicht kommentieren: „Am Montag kommt Dario aus dem Urlaub zurück. Dann setzen wir uns mit den Spielern zusammen, deren Verträge auslaufen.“