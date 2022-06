Von Plattart bis Akrobatik und Globe-Theater: Zirkuszelt an den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg: Zirkuszelt für mehrere Events an den Weser-Ems-Hallen aufgebaut

Wer am Mittwoch auf der Freifläche neben den Weser-Ems-Hallen war, wird das Zirkuszelt bemerkt haben, das dort aufgebaut wurde. Es wird in den kommenden Wochen Veranstaltungsort für mehrere Events sein. Den Anfang macht am Sonntag und Montag das Plattart-Festival. Es folgt „Beats und Liebe“ vom 22. bis 25. Juni. Im Anschluss läuft das Neuland-Festival (25. Juni bis 3. Juli) mit akrobatischen Shows. Ein Gastspiel organisiert auch die Kulturgenossenschaft des Globe-Theaters für den 28. Juni. Auf die Veranstaltungen freuen sich (von links) Uwe Schwettmann, Lisa Rinne und Andreas Bartl.

