Großeinsatz in Oldenburg: Zwei Mitarbeitern wird bei Verladevorgang übel

Oldenburg Bei einem nächtlichen Verladevorgang bei einer Firma an der Holler Landstraße in Oldenburg ist es in der Nacht zu Freitag zum Einsatz eines Krankenwagens und der Feuerwehr gekommen. Die Polizei teilt auf Nachfrage mit, dass zwei Mitarbeitern übel geworden sei. Sie klagten zudem über Atemwegsreizungen. Aus diesem Grund seien die Rettungskräfte zwischen 2 und 3 Uhr alarmiert worden.

Das Portal NonstopNews berichtet von einem unbekannten Stoff und üblem Geruch, der beim Öffnen eines Containers ausgetreten sei. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot samt Gefahrgutzug angerückt und habe vor Ort eine Dekontaminierungsbereich aufgebaut, da die Kräfte in der Anfangsphase unter Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz vorgingen.