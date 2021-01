Nächtlicher Einsatz am Patentbusch: Brand in Oldenburger Tischlereibetrieb

Oldenburg Die Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen bei der Firma Ahlers im Oldenburger Patentbusch im Einsatz gewesen. Im Keller in einem Heizungsraum sei ein Brand ausgebrochen, so die Polizei. In dem Gebäude befänden sich Ausstellungsräume.

Ein Mitarbeiter einer gegenüberliegenden Sicherheitsfirma habe aus einem Lüftungsschacht Rauch kommen sehen und den Brand gemeldet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. 23 Feuerwehrleute waren vor Ort. Der Schaden liegt laut Polizei nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu laufen, der Brandort ist beschlagnahmt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen