Theater in Oldenburg: Laboratorium nimmt Spielbetrieb wieder auf

Oldenburg Nach einer langen Pause kann das Theater Laboratorium Ende Oktober den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Termine sind, anders als gewohnt, mit einem Vorlauf von drei bis vier Wochen buchbar.

Das Theater bittet um Verständnis dafür, dass Karten momentan nur online oder zu den neuen Kassenöffnungszeiten (dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr) vor Ort gekauft werden können.

Auch der Cafébetrieb muss sich der aktuellen Situation anpassen. Daher steht momentan nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen im Foyer zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Wenn Besucher vor oder nach der Vorstellung im Café Platz nehmen möchten, muss bereits bei der Kartenbestellung ein Tisch reserviert werden.

Besonders freuen sich die Verantwortlichen darauf, im November mit den Bremer Stadtmusikanten im Staatstheater zu gastieren. „In den letzten Monaten haben wir sowohl von unserem Publikum, als auch von unseren Kolleg*innen in der Kulturbranche unfassbar viel Solidarität und Unterstützung erfahren dürfen. Dafür sind wir dankbar“, erzählen Barbara Schmitz-Lenders und Pavel Möller-Lück vom Theater Laboratorium.

Das Stück „Vom Fischer und seiner Frau“ ist zu sehen am: Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, Samstag 31. Oktober, 20 Uhr und Sonntag, 1. November, 18 Uhr. Die Bremer Stadtmusikanten (Vorverkauf über das Staatstheater) sind zu sehen am: Freitag, 6. November, 20 Uhr, Samstag, 7. November, 11 Uhr. „Ein kleines Stück vom Glück“ ist zu sehen am Sonntag, 8. November, 15 Uhr. „Wenn ich wieder klein bin“ ist zu sehen am: Freitag, 13. November, 20 Uhr, Samstag, 14. November, 20 Uhr und Sonntag, 15. November, 18 Uhr.