Kreis investiert 23 Millionen Euro: Kirchdorfer Straße in Aurich vor Sanierung

Landkreis Aurich Nun aber wirklich: Der Landkreis Aurich will 2022 endlich ernst machen mit der Sanierung der Kirchdorfer Straße und des Umbaus der dazugehörigen Kreuzung in der Auricher Innenstadt. Geplant ist eine Sanierung der Straßendecke. Zusätzlich hegt der Landkreis die Hoffnung, im Zuge dieser Maßnahme auch die Situation der Radfahrer auf dieser Straße verbessern zu können. Die endgültige Entscheidung fällt Anfang des nächsten Jahres, kündigte Matthias Hayen vom Amt für Kreisstraßen an.

Die Sanierung der Kirchdorfer Straße und der Umbau der Kreuzung Fischteichweg/Kirchdorfer Straße/Julianenburger Straße wird seit Jahren geplant. Mehrfach wurden die Planungen verschoben. Die Krux: An dieser Stelle treffen eine städtische Straße, eine Landesstraße und eine Kreisstraße aufeinander. Zwei Ämter, das Straßenbauamt und die Planfeststellungsbehörde , arbeiteten gemeinsam an den Plänen.

Während die Behörden werkelten, schaffte der Landkreis 2019 für die Radfahrer schon mal Fakten. Die durften seitdem die Kirchdorfer Straße als Fahrbahn nutzen, weil der eigentliche Radweg zu schmal ist. Außerdem ist auch die Schicht des Radwegs marode. Seitens des Landkreises besteht also der dringende Wunsch, dort auch den Radweg sanieren zu können. Wenn es denn 2022 – endlich – etwas wird. „Aber wir waren noch nie so weit wie jetzt“, versprüht Hayen zumindest Hoffnung.

• • Insgesamt plant der Landkreis für für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von rund 23 Millionen Euro. Dem stehen acht Millionen Euro Fördergelder gegenüber, sagt Kreiskämmerin Irene Saathoff. Die restlichen 15 Millionen Euro werden über Kredite finanziert. Damit steigt die Summe der langfristigen Schulden auf rund 150 Millionen Euro.

• 800 000 Euro will der Landkreis im nächsten Jahr in die Berufsbildenden Schulen (BBS) II in Aurich investieren. Als sich der Landkreis mit dem Zustand der Digitalisierung beschäftigte, fiel einem Gutachter auf, dass es erhebliche Mängel beim Brandschutz gebe. Nun müssen Brandmelder erneuert, Türen ausgetauscht und Schilder für die Fluchtwege aufgehängt werden.

• Weitere zehn Millionen Euro fließen ab 2022 in die Kernsanierung des Gebäudes B der BBS II in Aurich. Die zehn Millionen Euro werden verteilt über drei Jahre.