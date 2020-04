Landwirtschaft Leidet Unter Dürre: „Dann könnte es auch Insolvenzen geben“

Bensersiel Der Milchviehbetrieb von Manfred Tannen liegt in Bensersiel im Kreis Wittmund – direkt am Nordseedeich vor der Insel Langeoog. Auf seinem Hof hat er etwa 350 Rinder. Die müssen täglich versorgt werden. Im Interview spricht Tannen über schwindende Futterreserven, die Angst vor einem dritten Dürresommer und einen befürchteten Strukturbruch für die Milchviehhaltung in der Region.

Herr Tannen, welche Probleme bereitet Ihnen die anhaltende Trockenheit?

Zur Person Manfred Tannen ist Präsident des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Ostfriesland. Gemeinsam mit seinem Sohn Keno bewirtschaftet er einen landwirtschaftlichen Betrieb in Bensersiel (Kreis Wittmund) direkt am Nordseedeich vor der Insel Langeoog. Für die Milchproduktion melkt er an die 200 Kühe. Zusammen mit den Jungtieren hat er etwa 350 Rinder auf dem Hof.

Können Sie denn neue Futterreserven anlegen?

Gerade im April sind wir auf Niederschläge angewiesen, weil in diesem Monat die Hauptwachstumsphase unserer Grasbestände beginnt. Bei dieser Trockenheit fehlt den Pflanzen Wasser, auch können die benötigten Nährstoffe nicht ausreichend gut aufgenommen werden. Dadurch haben wir nicht den Mengenzuwachs an Weidegras, den wir aus anderen Jahren gewohnt sind. Das stellt uns vor die Herausforderung, dass unsere Jungtiere weiter im Stall aus den Futterreserven des letzten Jahres versorgt werden müssen. Auch die Milchkühe, die sonst tagsüber auf den Flächen weiden, sind zunächst noch im Stall. Auf der Weide wächst nach dem einmaligen Abfressen so einfach nicht genügend frisches Gras nach.

Das ist die zweite große Herausforderung: Auch die Flächen, die wir für die Schnittnutzung, also die Silagebereitung nutzen wollen, entwickeln sich nicht ausreichend. Falls der Regen weiter ausbleibt, wäre das ein schwer zu lösendes Problem, weil es um die Gewinnung der Futtervorräte für die kommenden Wintermonate geht. Die letzten beiden Jahre waren bereits von Dürre geprägt und dadurch ist das Futter auf den Milchviehbetrieben in Ostfriesland ohnehin schon jetzt sehr knapp.

Wie lange reichen Ihre Futterreserven noch?

Wir haben noch Futterreserven, die bis in den Sommer hineinreichen. Wenn jetzt in dieser Vegetationsperiode allerdings nicht genug Gras nachwächst, können wir keinen ausreichenden Vorrat an Silagen anlegen. Dann hätten wir in den Wintermonaten Probleme.

Trockener April Der Deutsche Wetterdienst geht aktuell davon aus, dass bis Ende April nur 25 Prozent der Niederschlagsmenge eines typischen Aprilmonats fallen. Unter dieser Prognose wäre es der dritttrockenste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der trockenste April in Deutschland war 1893, gefolgt vom dem im Jahr 2007.

Können Sie Ihre Felder nicht einfach bewässern?

Die technischen Voraussetzungen dafür haben wir in Ostfriesland nicht. Dazu müssten wir dann Beregnungsanlagen anschaffen, aber der Aufwand der Durchführung ist erheblich, arbeitswirtschaftlich – aber auch finanziell. Und das Problem mit den Wasserrechten kommt dazu.

Spielt die Mäuseplage auch noch eine Rolle?

In weiten Teilen Ostfrieslands hatten wir im letzten Jahr ganz massive Schäden durch Feldmäuse. Durch intensives Nachsäen oder sogar Neuansaaten wird jetzt im Frühjahr versucht, diese Schäden auszugleichen und neue Grasbestände zu etablieren. Das gelingt aber nur bei ausreichender Feuchtigkeit, bei Trockenheit gehen Graspflanzen nach erfolgter Keimung schnell ein. Diese Flächen würden dann in diesem Jahr nahezu kein Futter liefern. Das ist nur schwer verkraftbar.

Was passiert mit den Rindern, wenn es kein Futter mehr gibt?

Agrarstatistik Laut Agrarstatistik gab es 2019 in Niedersachsen 2,45 Mio. Rinder. Davon waren 831.800 Milchkühe. Im bundesweiten Vergleich halten nur Bayerns Landwirte mehr Rinder (3,01 Mio.) und mehr Milchkühe (1,13 Mio.).

Müssen Sie um Ihre Existenz bangen?

Wenn wir jetzt den dritten Dürresommer in Folge bekommen, dann droht vielen Betrieben eine Bestandsabstockung, also die Abschaffung von Kühen und Rindern, weil das eigene Futter nicht reicht. Nur mit zugekauftem Futter Milchviehhaltung zu betreiben ist wirtschaftlich schwer denkbar.

Angedeutet sind Milchpreisrückgänge um die zehn Prozent, das wäre hart. Als Landwirt kann ich zinsgünstige Kredite beantragen, wenn ich nachweisen kann, dass ich durch die Corona-Krise Liquiditätsprobleme, also Zahlungsschwierigkeiten bekomme. Die krisenbedingten Umsatzrückgänge in der Milchvermarktung sind bei uns zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht angekommen. Meine größte Sorge ist, dass wir das dritte Dürrejahr in Folge erleben. Wenn sich diese Witterung über den Sommer fortsetzt, dann fürchte ich einen Strukturbruch in der Milchviehhaltung für unsere Region. Dann könnte es auch Insolvenzen geben.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihren Betrieb aus?

In der Milchviehhaltung merken wir bereits jetzt an den Kälberpreisen, dass die Absatzmärkte nicht ausreichend gut funktionieren. Unsere Befürchtung ist, dass sich das auch im Milchsektor bemerkbar macht. Wir liefern unsere Milch zu einer Molkerei, die unter anderem Käse ins Ausland vermarktet. Die Lieferketten dafür geraten ins Stocken. Das könnte gravierende Auswirkungen auf die Auszahlungspreise in den nächsten Monaten haben. Molkereien mit einem hohen Marktanteil im Frischebereich des hiesigen Lebensmitteleinzelhandels kommen damit momentan besser zurecht als die, die einen größeren Exportanteil haben.