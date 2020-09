Gespräche Mit Ministerpräsident: Auricher Gastronomie fordert weitere Lockerungen

Aurich „Unser Ziel war und ist es, weitere Lockerungen mit größtmöglicher Sicherheit im geschützten Bereich zu erreichen“, berichtete jetzt der Großefehntjer Gastronom Gerd Albers (Metadrom) im Pressegespräch im Hotel Am Schloss in Aurich. Gemeinsam mit seinen KolleginnenAlina Krüger (Hotel Am Schloss Aurich) und Mareike Zägel (Hotel Stadt Aurich) hatte er sich auf nach Hannover gemacht, um zum Start der Sitzungswoche des Niedersächsischen Landtages auf die aktuellen Schwierigkeiten in der Gastronomie aufmerksam zu machen.

Praxisnahe Lösungen

„Der Ministerpräsident Stephan Weil hat sich eine Stunde für uns Zeit genommen. Es war ein sehr konstruktives Gespräch, wir haben weitere Empfehlungen für eine Lockerung der zurzeit geltenden Regelungen angesprochen“, sagte Alina Krüger . Zusammen mit Mareike Zägel war sie bereits Ende Juni schon einmal zu Gesprächen bei der Landesregierung. Inzwischen laufe ein reger Kontakt zwischen den Aurichern und den Verantwortlichen in Hannover.

Neben dem Ministerpräsidenten Weil (SPD) sprachen die Ostfriesen auch mit Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Während die Gesundheitsministerin eher skeptisch weiteren Lockerungen gegenüber stand („Jede Lockerung birgt ein erhöhtes Risiko!“), interessierte sich Wirtschaftsminister Althusmann sehr für praxisnahe Lösungen.

In der vergangenen Woche kündigte Ministerpräsident Weil an, dass ab dem 1. Oktober weitere Lockerungen möglich sein könnten: zum Beispiel Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen ohne besondere Anlässe wie Hochzeiten, Trauerfeiern oder Ähnliches. Für größere Feiern müsste weiterhin ein Hygienekonzept vorgelegt und eine Genehmigung eingeholt werden.

Ausnahme in Jheringsfehn

„Bis auf die Ausnahme in Jheringsfehn ist kein Corona-Fall in der Gastronomie aufgetreten, das war immer im privaten Bereich“, wusste Gerd Albers. Und Alina Krüger fügte hinzu: „Viele Feiern wurden zunächst verschoben, für private Feiern wurde kein Hygienekonzept vorgelegt. Es gibt viele Scheunen, in denen gefeiert wurde. Die Professionalität, die wir haben, können Private gar nicht leisten.“

Auch die gesamtwirtschaftlichen Aspekte einer Lockerung in der Gastronomie wurde von den ostfriesischen Gastronomen in Hannover deutlich gemacht: „Wir haben sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, wir generieren Steuern, die Einnahmen braucht der Staat dringend. Im Übrigen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf die Zuschläge angewiesen, mit dem Kurzarbeitergeld kommen sie nicht aus.“ Wichtig ist ihnen aber auch die Sicherheit am Arbeitsplatz für ihre Beschäftigten.

Lockerungen wurden im Juni zugesagt

„Bei unserem Besuch Ende Juni wurden uns bereits Lockerungen zugesagt, doch dann gingen die Zahlen wieder nach oben“, berichtete Mareike Zägel. Deshalb wurde die Zusage damals nicht umgesetzt. Mit dem Ministerpräsidenten wurde vereinbart, dass die drei Unternehmer ihre Hygienekonzepte nach Hannover senden. Die Konzepte dienten als Grundlage für Beratungen in der Sitzungswoche des Landtages. Eine Entscheidung über weitere Lockerungen steht noch aus, gerechnet wird mit einer Änderung ab dem 1. Oktober.

Neben den Ausführungen zur Lockerung der Beschränkungen sprachen die Ostfriesen auch die wirtschaftlichen Probleme zahlreicher Gastronomiebetriebe an.

Für diese Unternehmen mit bundesweit 2,2 Millionen Beschäftigten müssten Förderprogramme aufgelegt werden, um möglichst viele Betriebe am Leben zu erhalten. „Wir wollen arbeiten, uns soll die Chance gegeben werden, uns zu beweisen, wir wollen einfach weitermachen“, sagte Gerd Albers und Alina Krüger fügte hinzu: „Deshalb sind wir Unternehmer geworden!“