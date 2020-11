Interview mit Aurichs Chef-Touristiker: „Der Ausfall des Weihnachtszaubers ist ein riesiges Problem“

Aurich Marco Bordasch ist 52 und lebt in fester Beziehung in Aurich. Er hat zwei Kinder. Aufgewachsen ist Bordasch in Wittmund. Er studierte Fremdenverkehrsgeografie und BWL in Trier. Seit 17 Jahren ist er Geschäftsführer des Auricher Verkehrsvereins. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Reisemarkt.

Frage: Wie hat sich das Reiseverhalten der Deutschen in der Corona-Krise verändert?

Marco Bordasch: Insgesamt doch sehr deutlich: Es wurde weniger ins Ausland verreist, sondern mehr innerhalb des eigenen Landes gereist. Wir haben in Deutschland im Sommer und Frühherbst einen deutlichen Aufwind gespürt. Insgesamt muss man sagen, dass viel mehr individuell verreist wurde.

Frage: Welche Regionen profitieren besonders von der Corona-Krise?

Grundsätzlich kann man sagen, dass alle Regionen mit möglichst wenig Massentourismus profitieren. Da gehört natürlich Ostfriesland auch dazu. Insofern sind wir in Deutschland sicherlich Profiteure. Aber auch europaweit gibt es Regionen , wo der Massentourismus nicht ganz so weit verbreitet ist – beispielsweise in Portugal.

Frage: Urlaub in Ostfriesland war schon immer beliebt – in diesem Jahr aber ganz besonders. Glauben Sie, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?

Ich glaube ja, denn in diesem Jahr haben wir neue Zielgruppen erschließen können, die wir hier in Ostfriesland sonst nicht unbedingt gesehen haben.

Frage: Welcher Urlaubertyp zählt dazu?

Der typische Sommer-Mittelmeer-Urlauber, den wir sonst schwer erreichen konnten, der ist in diesem Jahr vermehrt hier gewesen. So konnten wir unsere Stammkundschaft ausbauen und auf eine breitere Basis stellen. Diese Entwicklung wird uns in jedem Fall für die Zukunft helfen.

Frage: Die Weihnachtszeit hat sich in Aurich zu einer Hochzeit für die Hotels gemausert. Jetzt findet kein Weihnachtszauber statt. Wie hart trifft dies die Branche?

Der Ausfall des Weihnachtszaubers ist in der Tat ein riesiges Problem. Wir können froh sein, dass unsere Hotellerie sehr solide und sehr familiär aufgestellt ist. Da sind die Chancen sicherlich größer, dass sie die Krise gut überstehen. Aber es wäre wichtig, dass die Branche möglichst schnell in ein normales Geschäft zurückkehren kann. Da sind die ersten Meldungen für einen Corona-Impfstoff sicher ein Silberstreif am Horizont.

Frage: Stichwort Individualtourismus: Werden die Menschen ihr Reiseverhalten grundlegend ändern oder weiter möglichst billig verreisen?

Man muss ehrlich sagen, dass das Gedächtnis der Urlauber relativ kurz ist. In der Vergangenheit war es immer so – Stichwort Terror in der Türkei oder Ägypten –, dass dort nach einem Anschlag ein Jahr lang wenig los war, sich die Delle aber nach zwei bis drei Jahren wieder normalisiert hat. Ich gehe davon aus, dass, wenn die Corona-Krise vorbei sein wird, sich vieles wieder in Normalität verwandeln wird.

Frage: Welche Veränderungen werden sich auch nach Corona noch im Tourismus zeigen?

Der typische Massentourismus, wie es beispielsweise in Spanien oder auf einem Kreuzfahrtschiff der Fall ist, da wird es mit Sicherheit länger dauern, bis dort wieder Normalmaß sein wird. Ich gehe davon aus, dass sich der Individualtourismus mit etwas größerem Abstand noch länger durchziehen wird.

Frage: Welche Auswirkungen hat dies auf die Branche?

Der Tourismusmarkt wird sich ein Stück weit bereinigen – was gut ist. Es werden sicher einige Superbillig-Veranstalter vom Markt verschwinden, so dass es diese Superschnäppchen-Reisen in der Zukunft – zumindest mittelfristig – nicht mehr geben wird.

Frage: Wo liegt das Problem bei den Billig-Anbietern?

Wenn etwas super-billig ist, geht es immer zulasten anderer Leute: zulasten der Mitarbeiter, zulasten der Umwelt oder zulasten der Einwohner.

Frage: Welche Auswirkungen hat die Krise für die Verbraucher – könnten die Preise für Reisen steigen? Ich gehe schon davon aus, dass die Preise für die Verbraucher steigen werden, weil es viele Ganz-Billig-Angebote nicht mehr geben wird. Es kann ja auch nicht richtig sein, dass ich mit dem Flugzeug günstiger nach Mallorca fliegen kann, als mit dem Zug nach Bremen zu fahren.

Frage:

Frage: Welche Reiseziele könnten im kommenden Jahr besonders teuer werden?

Insbesondere die nördlichen Ziele, wie die skandinavischen Länder, die für Abstand stehen, da werden die Preise sicherlich steigen.

Frage: Zum Abschluss: Wie fällt die Jahresbilanz für den Verkehrsverein mit seinen touristischen Angeboten aus?

Das war wirklich ein auf und ab. Als die Saison im Juli/August trotz Corona richtig gestartet ist, haben wir festgestellt, dass die Auslastungen sowohl im Unterkunftsbereich als auch bei den Außenaktivitäten wirklich sehr gut waren. Das pünktlich zu Beginn der Herbstferien verhängte – und kurze Zeit später wieder aufgehobene – Reiseverbot hat allerdings für große Verunsicherung bei unseren Gästen gesorgt, so dass die Herbstferien insgesamt eher unterdurchschnittlich waren.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen