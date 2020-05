Mega-Projekt Von Fosen Yard: Wieso in Emden schwimmende Lachs-Farmen gebaut werden

Emden „Alles, was hier nicht nach Schiff aussieht, gehört zu uns.“ Der Satz des Geschäftsführers der Fosen Yard Emden bekommt seine besondere Bedeutung, wenn man zusammen mit Carsten Stellamanns über das Gelände der ehemaligen Nordseewerke geht. Während nämlich links und rechts gleich mehrere bei der Emder Werft und Dock GmbH (EWD) festgemachte Reparaturschiffe die Sicht auf den Hafen versperren, lagert keine 200 Meter entfernt eine ganze Batterie von jeweils 13 Meter langen und rund 30 Tonnen schweren Stahlrohren, wachsen in der ehemaligen U-Boot-Halle und davor etwa 20 Meter hohe Stahlkolosse heran und entsteht seit zwei Wochen auf der sogenannten Schwerlastfläche gleich neben der alten Helling eine monströse, halbrunde und am Ende gut 25 Meter hohe Stahlwand in den Himmel. Letztere ist das erste deutlich erkennbare Bauteil der beiden gigantischen, später tatsächlich schwimmfähigen Lachsfarmen, die künftig in norwegischen Gewässern schippern sollen.

Fertigungen der schwimmenden Farmen laufen auf Hochtouren

Nein, Schiffe sind das nicht. Aber für die Fosen Yard Emden, die aus den Trümmern der Nordseewerke und gleich mehrerer ebenso erfolgloser Vorgänger erwachsen ist, ist das Pilotprojekt für das Staatsunternehmen Norway Royal Salmon so etwas wie ein Versprechen in die Zukunft. Vor fast genau einem Jahr hat der Neustart begonnen. Inzwischen arbeiten bereits wieder über 90 Mitarbeiter bei Fosen Yard Emden, 20 neue Arbeitsplätze sind in den vergangenen Monaten hinzugekommen. Und jetzt ist auch der erste Großauftrag einen wesentlichen Schritt weiter.

Die beiden großen Lachsfarmen stehen weiter eindeutig im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf dem Werft-Gelände. Die Fertigung in den Hallen und auf dem Außengelände laufen auf Hochtouren. In der alten U-Boot-Halle werden an gleich mehreren der aus Dänemark per Lastwagen angelieferten Eisenröhren diverse Zusatzvorrichtungen angeschweißt, werden die Rohre mit gewaltigen Pontons verbunden, die allein so groß sind wie ein Eigenheim. Und auf der Schwerlastfläche werden seit einigen Wochen 16 der für sich schon großen Elemente zu einem „halben Ring“ zusammengesetzt - dem späteren Ring der Lachsfarm. Vier davon sind insgesamt in Planung. Von hier aus wird später auch der Abtransport auf dem Seeweg erfolgen.

Für Martin Gräfe hat sich längst ausgezahlt, dass man in der Vergangenheit darauf geachtet hat, das Know-how der früheren Werft möglichst an Bord zu behalten. Der Leiter der Fertigung kann weiter auf zahlreiche Fachleute aus dem Schiffbau zurückgreifen, die auch beim Bau dieser Offshore-Lachsfarmen ihre Erfahrungen einfließen lassen können. „Die Pontons hier werden auch nicht viel anders gebaut als ein Schiffselement.“

Bei Fosen trauert derzeit niemand dem Bau von Schiffen nach. Zumindest nicht offiziell. Der Bau der Lachs-Farmen steht eindeutig im Zentrum, obwohl zwischenzeitlich der Auftrag für den Bau eines Schiffsrumpfes für die Diedrich-Werft in Oldersum eingegangen ist. Und der Betriebsratsvorsitzende der Fosen Yard Emden, Frank Hieronimus , deutet zudem an: „Wir stehen in Gesprächen im Bereich Schiffbau.“ Mehr darf er nicht verraten. Noch aber geht es um den Auftrag aus Norwegen.

Corona betrifft Bau der Lachs-Farm kaum

„Wir haben innerhalb eines Jahres schon sehr viel geschafft“, sagt Stellamanns. Neben den neuen Arbeitsplätzen sei inzwischen nahezu die gesamte Produktionslinie der Werft wieder reaktiviert. Dass jetzt auf der Schwerlastfläche der erste Auftrag sichtbar wird, sieht er als Beleg für eine gute Entwicklung. Er ist überzeugt, dass die Strategie der norwegischen Fosen-Gruppe aufgeht und der Verbund auf dem Markt eine „starke Position“ einnimmt. Und Emden sei keinesfalls nur eine „verlängerte Werkbank“, sondern strategischer Partner.

Derzeit ist man bei Fosen sogar froh, an dem Pilotprojekt einer so innovativen schwimmenden Fischfarm arbeiten zu dürfen. Denn den Schiffbau hat Corona mit aller Macht getroffen, die Lachsfarm dagegen kaum - bis auf die üblichen Herausforderungen, die Belegschaft gesund zu halten und die in ihre Heimat abgezogenen norwegischen Ingenieure und polnischen Helfer irgendwie anders einzubinden oder zu ersetzen.

„Die Offshore Farm ist zudem ein Pilotprojekt, mit dem man sich einen Namen machen kann“, sagt Gräfe. Das geht aber auch einher damit, dass immer wieder neue Entwicklungen in das Projekt einfließen - und die Emder müssen das dann umsetzen.Währenddessen kann man jetzt sehen, welche Dimension die Stahlkonstruktion für die norwegischen Fischfarm einnimmt. Den Vergleich mit einem Schiff muss da niemand scheuen.