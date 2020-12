Keine Einigung: Gleich zwei Baugebiete in Uphusen geplatzt

Emden Nachdem der Bebauungsplan D 140 für ein rund 7,5 Hektar großes Siedlungsgebiet nördlich der Uphuser Straße unter anderem wegen zu schlechter Bodenverhältnisse aufgegeben werden musste, ist jetzt gleich in der Nähe auch noch ein zweites Bauvorhaben geplatzt. Dort wollte vor jetzt fast drei Jahren der Investor auf einer Fläche von insgesamt rund 9700 Quadratmetern 17 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie drei mehrstöckige Mehrfamilienhäuser mit 18 Eigentums- und Mietwohnungen bauen. Doch dann gab es Streit zwischen den Anwohnern und dem Projektplaner. Die Sache liegt jetzt bereits seit Ende 2018 auf Eis.

„Solange die Eigentümergemeinschaft und der potenzielle Entwickler des Baugebietes keine Einigung erzielt haben, kann das Verfahren nicht weitergeführt werden“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung, die am Montagabend dem Ratsausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgelegt worden ist. Das geplante Baugebiet liegt südlich der Uphuser Straße und stößt auf der gegenüberliegenden Seite fast an den Ems-Jade-Kanal. Die einzelnen Grundstücke sollten mit Flächen zwischen 700 bis 1000 Quadratmetern im Vergleich zu anderen Baugebieten in Emden bewusst groß ausfallen. Gegenüber unserer Redaktion sprach der Investor damals auch bereits von einer sehr guten Nachfrage. Dagegen werden anderswo die Planungen für neue Baugebiete weiter vorangetrieben, wie die Stadt dem Ausschuss berichten konnte. So werde weiterhin an der Baulandentwicklung im Bereich Zum Bind in Petkum gearbeitet. Allerdings musste der private Investor noch einmal nachbessern, der Aufstellungsbeschluss soll aber im ersten Quartal 2021 erfolgen können.

Auch das Vorhaben eines privaten Investors in Wybelsum ist in Arbeit. Hier geht es gerade um den notwendigen Umweltbericht. Hier soll der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ebenfalls im ersten Quartal 2021 erfolgen, so die Stadt. In Constantia im Gatjebogen muss der Investor aufgrund der Lärmsituation entlang der Larrelter Straße die Planungen noch einmal überarbeiten lassen. Dazu sind laut Verwaltung auch neue Lärmgutachten nötig. Auch hier wird der Beschluss zur öffentlichen Anhörung im ersten Quartal 2021 erwartet.

Währenddessen hat das derzeit größte Baugebiet in Conrebbersweg die nächste Hürde genommen. Dort sind die Einwände von Bürgern und öffentlichen Trägern in die Planungen eingegangen und damit die nächste Stufe des Genehmigungsverfahrens erreicht. Die erste Erschließungsstraße für das Baugebiet soll nach Angaben der Stadt im ersten Quartal angelegt werden.

Die CDU-Fraktion wünscht sich, dass die Verwaltung auch noch eine längerfristige Strategie für die Ausweisung von neuen Baugebieten vorlegt, so Ratsherr Gerold Verlee.