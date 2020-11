Nachfolge von Dr. Herter gesichert: Emder HNO-Praxis rüstet personell auf

Emden Dr. Matthias Herter ist erleichtert. Nach langer, intensiver Suche ist seine Nachfolge in Emdens einziger HNO-Praxis (Hals-Nasen-Ohrenarzt) geregelt. „Ich habe fast drei Jahrzehnte hier gearbeitet, da hängt man doch sehr an der Praxis. Wenn das ersatzlos den Bach runtergegangen wäre, das hätte mir in der Seele weh getan“, sagt der 64-jährige Facharzt, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Doch das Katastrophen-Szenario ist jetzt vom Tisch. Die Praxis, die Herter seit 1998 zusammen mit Dr. Jürgen Wollschläger betreibt, hat nämlich Verstärkung gefunden. Bereits in diesem Jahr ist die HNO-Fachärztin Dr. Susanne Modemann zum Team gestoßen. Und zum 1. Januar 2021 kommt sogar noch ein Arzt hinzu. Dr. Matthias Bensing ist ebenfalls HNO-Facharzt und war zuletzt an der Uni-Klinik Mainz tätig. Der 32-Jährige kehrt nach Studium und Facharzt-Weiterbildung in seine Heimat Ostfriesland zurück, wo er familiär verankert ist.

Die neuen Ärzte Dr. Susanne Modemann (42) ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Sie kommt aus Sachsen-Anhalt und arbeitete als Leitende Oberärztin in Kliniken in Leipzig und Bitterfeld. Über mediale Berichterstattung war sie auf die Praxis aufmerksam geworden, als diese 2019 verzweifelt einen Nachfolger vor Dr. Matthias Herter suchte, der bald in den Ruhestand geht. Modemann suchte den Kontakt und ist bereits seit diesem Jahr mit in der Praxis. Dr. Matthias Bensing (32) kommt aus Aurich, hat in Berlin studiert und seine Weiterbildung zum HNO-Facharzt an der Uniklinik Mainz absolviert. Bensing ist Spezialist für Neurootologie, also Erkrankungen im Bereich des Innenohrs (Schwindel, Hörstörung, Hörsturz). Er verstärkt das Team zum 1. Januar 2021.

Sein künftiger Kollege, Jürgen Wollschläger, zeigte sich bei einem gemeinsamen Gespräch mit unserer Redaktion hoch erfreut, dass die Suche nach Verstärkung trotz vieler Rückschläge doch noch von Erfolg gekrönt war und man nun langfristig sogar mit drei, anstatt wie in der Vergangenheit, mit zwei Ärzten in der Gemeinschaftspraxis tätig ist.

Susanne Modemann kommt aus Sachsen-Anhalt, war dort als Leitende Oberärztin an Kliniken tätig. „Das ist ein großes Glück für uns, jemanden mit dieser Qualität zu finden“, sagte Wollschläger. Der Kontakt zu Modemann war bereits 2019 zustande gekommen. Die 42-Jährige hatte häufiger in der Region Urlaub gemacht und hegte ohnehin den Wunsch, die Klinik zu verlassen und sich niederzulassen. In der Zeitung las sie von der HNO-Praxis in Emden und ihrer schwierigen Nachfolge-Suche. Sie nahm Kontakt auf. „Sie hat uns eine Mail geschrieben. Sinngemäß mit der Frage: Jungs, ich hab gehört, ihr braucht Hilfe?“, sagt Jürgen Wollschläger und lacht. Die „Jungs“ konnten ihr nur zustimmen, nahmen ihrerseits Kontakt auf. Ein paar Monate später war alles in trockenen Tüchern.

Der Kontakt zu Bensing kam über Familienbande zustande. Sein Schwiegervater war 2017 als Patient in der Praxis, kam mit Jürgen Wollschläger ins Gespräch und berichtete von seinem Schwiegersohn, der bald seinen HNO-Facharzt machen würde. „Dann muss der hier anfangen“, war Wollschlägers Reaktion. Tatsächlich tut er das nun auch. Anfang kommenden Jahres geht es los. Bensing ist unter anderem Fachmann für Innenohr und Gleichgewichtsorgan.

Unterdessen werden in der Praxis zwei neue Medizinische Fachangestellte (MFA) eingearbeitet, die die künftigen Strukturen mitorganisieren sollen. Das personelle Aufrüsten soll für die Patienten einige Verbesserungen mit sich bringen. Das künftige ärztliche Dreiergespann, alle übrigens mit einer vollen Stelle niedergelassen, schätzt, dass sich die Wartezeit auf einen Termin im kommenden Jahr drastisch verkürzt. Aktuell seien es vier bis sechs Wochen, vor der Corona-Pandemie eher noch mehr. Die Praxis wird die Sprechzeiten insgesamt ausweiten und die neu eingeführte, tägliche offene Sprechstunde vormittags und nachmittags beibehalten. Sie kommt insbesondere Patienten mit dringenden Anliegen zugute, die schnell einen Arzt sehen wollen. Insgesamt könnten bald 1000 bis 1500 Patienten mehr pro Quartal behandelt werden.

Auch die Versorgung im operativen Bereich soll ausgebaut werden. Aktuell erreiche man einen Versorgungsgrad von 52 Prozent. Das heißt, dass gut die Hälfte der Fälle (bezogen auf die zehn häufigsten Diagnosen) operiert wird. Diese Kapazität soll erhöht werden - auf rund 80 Prozent. Patienten aus der Gegend müssen also viel seltener an andere OP-Standorte ausweichen.

Dr. Jürgen Wollschläger Dr. Jürgen Wollschläger könnte mit seinen 61 Jahren auch an die Rente denken. Akut tut er das aber noch nicht. „Ich kann mit vorstellen, bis 65 Jahre zu arbeiten.“ Er ist ab dem kommenden Jahr, wenn sein Kollege Matthias Herter im Ruhestand ist, der dienstälteste niedergelassene HNO-Facharzt in Emden. Seit 1998 ist er in der Gemeinschaftspraxis tätig.

Die HNO-Praxis operiert auf der sogenannten Belegstation des Emder Klinikums sowohl ambulante Patienten (z.B. Verkleinerung der Mandeln, Einsetzen von Paukenröhrchen ins Trommelfell, Entfernung von Polypen) als auch stationäre Patienten (u.a. Speicheldrüsen- und Lymphknoten-OP, Schädelbasis-Chirurgie, Gesichts-Rekonstruktion nach Unfällen, Nasennebenhöhlen öffnen, Tumor entfernen). Im Jahr wurden bisher rund 900 Patienten operiert. In Emden wird damit auch im Vergleich zu größeren Städten eine ziemlich gute Grundversorgung angeboten. Und in Zukunft könnte das Operations-Portfolio mit den neuen Ärzten noch erweitert werden.

Nach der Schließung der vorletzten Emder HNO-Praxis von Dr. Manfred Opaitz und Dr. Matthias Pfrötzschner im Sommer 2019 verbessert sich damit die Versorgung ab kommendem Jahr wieder - zumindest im Bereich der HNO-Ärzte.