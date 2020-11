Minus von 3,5 Millionen Euro: Defizit im Klinikum in Emden wächst

Emden Nicht nur die neue Zentralklinik bei Georgsheil wird erheblich teurer als angenommen, auch das Emder Krankenhaus macht weiterhin ein dickes Minus. Dies muss die Stadt jedes Jahr ausgleichen, weil das Klinikum Emden eine gemeinnützige GmbH der Stadt ist.

Einsparungen durch Zusammenarbeit

3,5 Millionen Euro Miese waren in diesem Jahr vorgesehen. „Ich gehe einmal davon aus, dass da noch eine Millionen dazu kommen wird“, sagte Kämmerer Horst Jahnke im Finanzausschuss. In den kommenden Jahren sollen ebenfalls noch hohe Minusbeträge von über vier Millionen Euro auflaufen.

Ob es Pläne gibt, wie das Defizit in den Griff zu bekommen ist, darauf gab Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) auf Anfrage unserer Redaktion keine konkrete Antwort. Durch die Zusammenarbeit mit den Kliniken in Aurich und Norden, sollen Einsparungen erreicht werden, führte er aus. Ob Emder Krankenhaus-Abteilungen geschlossen werden sollen, wenn ähnliche Angebote in Aurich oder Norden vorhanden sind, ließ er offen.

Deutlich wurde im Finanzausschuss, dass das Klinikdefizit den Emder Haushalt stark belastet und Geld für Investitionen an anderer Stelle blockiert. „Wir wissen gar nicht, was da noch alles auf uns zukommt“, kommentierte FDP-Fraktionschef Erich Bolinis.

Bei der Planung im Rahmen der Zentralklinik wurde auch der Vorschlag gemacht, alle drei Häuser zu erhalten, aber quasi als Zentralklinik zu führen. Die Einsparungen seien jedoch nicht so hoch wie bei einem gemeinsamen Krankenhaus und der Aufwand bei der Behandlung von Mehrfacherkrankten kaum zu bewältigen.

Kinderklinik zeitweise geschlossen

Dass aber aufgrund des hohen Defizits ein Teil des Plans umgesetzt werden könnte, bis die Zentralklinik in Betrieb geht, bleibt nicht ausgeschlossen. Allerdings, darauf verwies Kruithoff, will die Stadt nicht in die Bausubstanz investieren.

Schon jetzt ist die Kinderklinik in Emden zeitweise geschlossen. Sie soll jedoch wieder eröffnet werden. Doppelstrukturen gibt es in vielen medizinischen Bereichen. Ob alle drei Krankenhäuser bis zur Zentralklinik alle ihre Angebote vorhalten, ist eher unwahrscheinlich.

Trotz zahlreicher Bemühungen und einer engen Zusammenarbeit aller drei Häuser auf der Verwaltungsebene hat sich dies noch nicht finanziell bemerkbar gemacht. „Wenn wir jetzt noch das Medizinische Versorgungszentrum als städtische Einrichtung führen, müssen wir mit weiteren Belastungen rechen“, gab CDU-Fraktionschef Helmut Bongartz zu bedenken. Dies hat bisher ebenfalls defizitär gearbeitet.