Maskenpflicht Seit Montag: So vorbildlich verhalten sich die Ostfriesen in der Krise

Leer /Aurich „Ich kann die Entscheidung der Bundesregierung nachvollziehen.“ „Das hätte sogar schon etwas früher kommen dürfen.“ „Es ist im Interesse von uns allen.“ Aussagen wie diese sind in Ostfriesland häufiger zu hören. Die Anweisung aus Berlin, ab sofort Mund-Nasen-Schutz, Schal oder Tuch in Einzelhandel und Nahverkehr tragen zu müssen, wird von den meisten Ostfriesen unterstützt.

Der Einzelhandel

Doch wie ist die Reaktion auf die Maskenpflicht in verschiedenen Branchen: Was sagen Kunden im Supermarkt dazu, fühlt sich der Busfahrer nun besser geschützt? Wir haben uns in Leer und Aurich umgehört.

Sophie Rohdmann aus Ditzum ist in der Leerander Innenstadt unterwegs. „Ich finde die Verordnung okay“, sagt die 51-Jährige, die einen selbst genähten Mundschutz mit Blumenmotiv trägt. „Die Bürger haben sich bisher an alle Anweisungen gehalten - und die Infektionszahlen sind rückläufig.“

Mit einem Mundschutz bekleidet kommt Janine Sattler aus einer Bäckerei. „Ich trage ihn seit heute“, sagt die Lehrerin aus Leer. „man kann ihn waschen und bügeln.“ Zwar habe sie sich nicht konkret mit der Sache beschäftigt, aber sie vertraue den Politikern. „Und es dient vor allem dem Schutz der Anderen“, sagt Sattler.

Gabriele Brunken hat bei einem Edeka-Markt in Aurich eingekauft. „Für mich ist das kein Problem. Vor meinem Ruhestand habe ich als Zahnarzt-Helferin auch mit Mundschutz gearbeitet“, erzählt die 64-jährige Auricherin. Auch sie hat sich die Mühe gemacht, selbst zu nähen.

Familie Leerhoff aus Aurich trägt einen einheitlichen Masken-Look im Supermarkt. Mama Kerstin, Papa Wilfried und die 13-jährige Hannah halten sich an die Vorgaben. „Man liest ja viel im Internet. Für und Wider“, sagt die Mutter, „aber wir passen uns natürlich an.“

Der Nahverkehr

„Wer keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, wird in einem freundlichen Ton darauf hingewiesen“, sagt Wolfgang Hutschneider. Der 60-Jährige ist Busfahrer im Verbund der VEJ. „Wir dürfen aber auch niemanden an der Haltstelle stehen lassen, auch wenn er keine Maske trägt“, weist Hutschneider auf die etwas schwierige Situation im Personennahverkehr hin. „Die meisten Mitfahrer verhalten sich aber vorbildlich“, so Hutschneider.

Rieke Tamminga ist Geschäftsstellenleiterin der VEJ in Aurich. „Wir haben eine Beförderungspflicht“, sagt die 33-Jährige, „wir können niemanden zwingen, aber wir können auf die Maskenpflicht hinweisen.“ Die Menschen seien durch die vergangenen Wochen aber gut vorbereitet und würden Rücksicht aufeinander nehmen. Die Busse im Verbund wurden mit Schildern ausgerüstet, die auf Hygienevorschriften und Abstandsregeln hinweisen.

Luci und Jürgen Ahlbach sind mit ihren Rädern von Rhauderfehn nach Leer gefahren, um diese zur Inspektion zu bringen. Mit der Buslinie 690 soll es nun zurückgehen. Die 55-Jährige trägt einen Mundschutz, ihr 62-jähriger Ehemann einen Schal. „Das ist schon in Ordnung. Wir müssen das Virus bekämpfen“, sagt er.

Eine Nachbarin hat den Mundschutz für Gisela Sabosch genäht. „Sie hat mittlerweile über 100 Stück angefertigt“, berichtet die 60-Jährige, „unsere gesamte Straße und weitere Freunde und Bekannte wurden versorgt.“