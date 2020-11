Ostfriesland-Check: Bei Arzt-Terminen in Emden ist Geduld gefragt

Emden Die Gesundheitsversorgung in ihrer Stadt bereitet den Emdern große Sorgen. Das wurde beim großen Ostfriesland-Check unserer Redaktion deutlich. Die Kategorie erhielt die schlechtesten Noten. In den freien Kommentaren der Teilnehmer finden sich Dutzende Klagen. Quintessenz: Auf einen Termin beim Facharzt wartet man zum Teil mehrere Monate, einen neuen Hausarzt zu finden ist sehr schwierig. Unsere Redaktion machte die Probe aufs Exempel, fragte in Praxen nach den Terminwartezeiten und sprach mit Ärzten über die Situation.

Der Check

Die eigenen Erfahrungen der letzten Jahre decken sich in vielen Punkten mit denen der Leser. Und auch die Terminanfragen in zufällig ausgewählten Praxen zeigten: Es ist Geduld gefragt. Das gilt schon für die Terminbeschaffung. In vielen Praxen laufen die Telefone heiß, das ist schon lange zu beobachten. Wer Pech hat, landet deshalb in der Warteschleife oder hört ständig das Besetzt-Zeichen. Manche Praxen denken aber inzwischen um, vergeben Termine auch online und per E-Mail.

Aber auch Patienten, die einen Termin haben, müssen sich häufig noch in Geduld üben. Gerade, wenn es zum Facharzt gehen soll. Beim angerufenen Lungenarzt ist der nächste Termin in drei Monaten frei, beim Neurologen wäre man zu Beginn des Sommers dran, der Augenarzt hat seinen Terminkalender fürs kommende Jahr noch gesperrt – aber: in zwei Tagen wäre etwas frei, jemand hat abgesagt. Man kann also auch Glück haben. Bei manchen Ärzten kam unsere Redaktion telefonisch trotz mehrfachem Versuch nicht durch.

Anders sieht die Lage bei Haus- und Kinderärzten, den ersten Anlaufstellen für Kranke, aus. Hier bekommen Patienten nach Auskunft verschiedener Praxen in der Regel schnell einen Termin. Wenn es um etwas Akutes geht – eine Erkrankung mit Fieber oder starken Schmerzen – noch am gleichen Tag.

Neue Patienten

Wirklich schwierig kann es werden, wenn man als neuer Patient bei einem Haus- oder Facharzt unterkommen möchte. Die Erfahrung der Leser: Diverse Praxen haben einen Aufnahmestopp verhängt. Auch Redaktionsmitglieder mussten diese Erfahrung in der Vergangenheit machen. Beim Test allerdings ergab sich fast immer eine Möglichkeit, einen Termin zu bekommen. Drei befragte Hausärzte gaben an, dass ihre Praxen noch Patienten aufnehmen – vorausgesetzt, dass sie keinen Hausarzt haben. Wer einfach nur wechseln möchte, wird abgelehnt. Auch hier galt bei den Befragten allerdings: Patienten mit akuten Problemen werden nicht weggeschickt. Wer sich aber einfach nur vorstellen möchte oder nichts Dringendes hat, muss oft ein paar Wochen oder sogar Monate warten.

Bei den Fachärzten sieht es so aus: In der befragten Orthopädie-Praxis könnte man sich zu Beginn des kommenden Jahres vorstellen, beim Lungenarzt erst wieder im Juni, beim Neurologen im Mai und ein Rheumatologe nahm momentan nur auf einem Umweg neue Patienten auf. Es geht aber auch anders: Beim Hautarzt hätte man noch im November an die Reihe kommen können. Bei akuten Beschwerden gibt es bei vielen Fachärzten Möglichkeiten, schneller untersucht zu werden.

Die Gründe

Aber warum haben es Patienten in Emden oftmals so schwer? Drehen die Ärzte Däumchen? Nein, eher im Gegenteil. Viele niedergelassene Ärzte arbeiten überdurchschnittlich viel. Die Gründe sind vielfältig, wie der Vorsitzende des Emder Ärztevereins. Dr. Dirk Mascher, erläutert: „Patienten sind im Durchschnitt älter geworden und kommen damit länger. Viele erleben multimorbide Krankheiten durch verbesserte Medikamente und kommen häufiger. Das Anspruchsdenken ist gestiegen (es steht mir zu)..., aufgrund neu aufgelegter Programme für chronisch Kranke müssen diese regelmäßig und damit häufiger erscheinen, auch wenn sie akut gar keine Probleme haben. Praxen schließen aus Altersgründen auch ohne Nachfolger, die Lasten verteilen sich auf den Rest.“ Gerade dieser Ärztemangel ist es, der vielen Emdern Sorgen bereitet. Denn in den kommenden Jahren werden zahlreiche weitere Ärzte in den Ruhestand eintreten.

Übrigens: Die Zahl der privat Krankenversicherten ist in Emden sehr niedrig. Laut Mascher liegt sie nur bei neun Prozent. Mascher: „Die nehmen keinem gesetzlich Versicherten die Termine weg. Es fällt auch auf, dass Privatversicherte deutlich seltener in die Praxis kommen.“

Schnelle Hilfe

Die Haus- und Fachärzte nehmen ihre Verantwortung in Emden anscheinend sehr ernst. Diverse haben deshalb auf die vollen Terminkalender reagiert und offene Sprechstunden eingerichtet, die vor allem Patienten mit dringlichen Problemen, die keinen Termin bekommen haben, zugute kommen. Die neurologische Gemeinschaftspraxis Preuß/Böhme bietet dies schon seit vielen Jahren an (jeden Morgen 7.30 bis 12 Uhr). Auch die Augenarzt-Praxis am Neuen Markt hat eine offene Sprechstunde (7.45 bis 10.15 Uhr) und die letzte in Emden verbliebene Hals-, Nasen-, Ohrenarztpraxis Herter/ Wollschläger am Klinikum hat dies ebenfalls eingerichtet (Montag, Dienstag und Donnerstag 8 bis 8.30 und 14.30 bis 15 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 9 Uhr). Zwar sollte man erfahrungsgemäß schon eine Weile vor Öffnung der Praxis vor Ort sein. Aber der Vorteil liegt auf der Hand: Man bekommt schnelle Hilfe.

Tipps und Tricks

Bei der Recherche machte unsere Redaktion die Erfahrung, dass gerade vormittags enorm viele Patienten beim Arzt anrufen - und deshalb ständig besetzt ist. Am späteren Nachmittag, zum Teil kurz vor Schließung der Praxis, landete unsere Redaktion dagegen zwei Glückstreffer bei Fachärzten – der erste Anruf saß. Ob das repräsentativ ist, ist natürlich offen. Wenn man dringend einen Arzt sehen muss, lohnt es sich, zu klären, ob die gewünschte Praxis eine offene Sprechstunde hat. Manche Praxen vergeben zudem Termine per E-Mail oder über ihre Internetseiten. Beispiele: Die Kinder- und Jugendarztpraxis El-Kabarity/ Gnielka ist sehr gut per Mail erreichbar. Bei der Hafenpraxis (Orthopädie) kann man sogar direkt auf der Internetseite Termine buchen.

Terminservice

Wenn gar nichts anderes mehr geht, steht noch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung. Diese ist über die Telefonnummer 116 117 oder im Internet unter www.eterminservice.de zu erreichen und verspricht einen Arzt-Termin innerhalb von vier Wochen – allerdings nicht beim Wunscharzt, auch den Termin kann man sich nicht aussuchen. Und: Für die Überweisung zu Fachärzten benötigt man eine Überweisung vom Hausarzt bzw. einen speziellen Code, den man auch auf eterminservice.de anfordern kann. Für Termine beim Augenarzt, Gynäkologen, Haus- und Kinderarzt ist keine Überweisung nötig.

In Emden kümmern sich häufig auch die Hausärzte direkt darum, dass ihre Patienten einen dringend benötigten Termin auch zügig bekommen (zum Beispiel beim Kardiologen).