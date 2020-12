Zu wenig Covid-19-Patienten: Keine Corona-Zulage für ostfriesische Pflegekräfte

Emden Die Pflegekräfte in den ostfriesischen Krankenhäusern in Emden, Aurich und Norden werden wohl keinen Corona-Zuschlag bekommen. Der Grund: Der vom Bund gezahlte Bonus ist an die Zahl der Covid 19-Patienten gekoppelt worden – und die reichte für die finanzielle Belohnung der Pfleger und Pflegerinnen in Ostfriesland offensichtlich nicht aus. Pro Klinik hätten in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai mindestens 20 Corona-Patienten behandeln werden müssen. Die drei Häuser blieben aber unter diesem Wert. Glück für die Menschen in der Region, Pech für die Pflegekräfte, die auf eine kleine finanzielle Entschädigung für ihre schwierige Arbeit nun verzichten müssen.

Allgemeine Prämie

Die Krankenhaus-Mitarbeiter in Emden, Aurich und Norden bekommen allerdings die allgemeine Prämie, die im öffentlichen Dienst bezahlt wird. Sie ist mit dem Dezember-Gehalt ausgezahlt worden, heißt es. Profitieren sollen davon auch die Mitarbeiter der in eine Service-Gesellschaft ausgegliederter Wirtschaftsbereiche, unter anderem die Betten-Zentrale, die Küche, die Reinigung oder auch der Hol- und Bringedienst - zumindest, wenn sie einen an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angelehnten Vertrag haben.

Die Regelungen zum Corona-Bonus sind auch deshalb brisant, weil gerade zu Beginn der Pandemie die Beschäftigten der Krankenhäuser vielerorts als „Helden“ gefeiert wurden und in der Öffentlichkeit gleichzeitig erneut über die schlechte Bezahlung diskutiert worden war. Doch ein finanzieller Ausgleich blieb lange aus, was wiederum zu Protesten führte.

„Hervorragende Leistung“

„Wir wissen, dass unsere Pflegefachkräfte täglich auch in dieser belastenden Situation eine hervorragende Leistung erbringen. Deshalb hätten wir es natürlich begrüßt, wenn auch wir mit dem Gesundheitsfonds bedacht worden wären, um die Leistung unserer Mitarbeiter zu zollen“, sagt Johannes Booken, Sprecher des ostfriesischen Klinikverbundes.

Gleichzeitig haben die Krankenhäuser von einem finanziellen Ausgleich für jedes im Vergleich zum Vorjahr nicht belegte Klinikbettprofitiert. Im Zeitraum 16. März bis 12. Juli wurden beispielsweise 560 Euro pro nicht belegtem Bett gezahlt .