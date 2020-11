Mehr Stornierungen seit „Lockdown light“: Corona verfolgt Ostfrieslands Jugendherbergen bis ins Jahr 2021

Ostfriesland Wenn Schüler auf die lang ersehnte Klassenfahrt gehen, Freizeitgruppen Ausflüge unternehmen oder Azubi- sowie Firmentrainings stattfinden nutzen sie oft das Angebot von Jugendherbergen. So konnten sich die 27 Jugendherbergen im Nordwesten Deutschlands über 695 000 Übernachtungen im vergangenen Jahr freuen. Für 2020 wurde sogar mit einem Anstieg der Zahlen gerechnet. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und als wäre das nicht schon schlimm genug, sorgt der „Lockdown light“ jetzt für zusätzliche Probleme bis ins nächste Jahr.

Einnahmen sind quasi über Nacht auf Null gesunken

„Seit Bekanntgabe des ,Lockdowns light’ stellen wir nun leider auch wieder ein vermehrtes Stornoaufkommen von Schulklassen und Gruppen für das erste Halbjahr 2021 fest“, sagt der Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Unterweser-Ems, Thorsten Richter . Diese Entwicklung gehe den Betreibern und Mitarbeitern der Jugendherbergen an die Substanz, weshalb Richter ein klares Gegensteuern von Seiten der Kultusministerien fordert: „Wir würden es etwa sehr begrüßen, wenn die zuständigen Ministerien in der Kommunikation mit den Schulen darauf hinweisen, dass Buchungen von Schulfahrten grundsätzlich möglich und Stornierungen von Klassenfahrten mit Aufenthalten im Frühjahr 2021 oder später jetzt noch nicht notwendig sind“, so der Geschäftsführer.

Doch der „Lockdown light“ ist nicht das einzige Problem für die Jugendherbergen. Bereits kurz vor dem Start der Gruppenfahrten-Saison mussten alle Standorte auf behördliche Anordnung geschlossen werden. Hinzu kamen weitreichende Stornierungen von Familien und Gruppen, weshalb die Einnahmen des Landesverbands „quasi seit Mitte März über Nacht auf null gesunken“ sind, sagt Richter. Er macht deutlich, dass sich die Jugendherbergen aufgrund der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden Lage befinden.

Dass Ende Mai die Standorte wieder geöffnet werden durften, änderte nichts an der ernsten Lage. Zwar konnten vor allem die touristisch attraktiven Standorte wie etwa auf den ostfriesischen Inseln Borkum und Norderney durch den starken Inlandstourismus profitieren, aber eine volle Belegung war aufgrund der Corona-Maßnahmen wie Abstand halten und einer maximalen Personenzahl in den Speisesälen nicht möglich. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das Ausbleiben von Übernachtungen durch Schulklassen und Freizeitgruppen einen Jahresverlust von 70 Prozent.

Schließungen und Entlassungen vorerst nicht geplant

Die bisherigen Folgen der Pandemie: Seit dem 1. April befinden sich alle 650 Mitarbeiter der 27 Standorte und der Bremer Zentrale in Kurzarbeit. Weiterhin wurden Investitionen, etwa im Bereich Marketing oder Baumaßnahmen, gestoppt. In der Bremer Jugendherberge geht man außerdem einen alternativen Weg, um die Räumlichkeiten zu nutzen. Dort wird die Unterkunft für besonders schutzbedürftige Geflüchtete genutzt. „Wir konnten die ausgefallenen Übernachtungen und Umsätze aber nicht annähernd auffangen“, sagt der Geschäftsführer. Für derartige Formen der Sondernutzung ist der Landesverband auch weiterhin offen und könnte sie bis März 2021 anbieten. „Erste Angebote in Richtung der zuständigen Behörden haben wir bereits formuliert“, so Richter.

Mit diesen Maßnahmen und verschiedene Rettungspaketen von Bund und dem Land Niedersachsen versucht der Landesverband die Corona-Krise ohne Standort-Schließungen und Entlassungen zu überstehen. „Das ist aus heutiger Sicht aber wahrscheinlich nur möglich, wenn auch 2021 ein Rettungsschirm für die Jugendherbergen aufgespannt wird“, sagt der Geschäftsführer.