Reederei Erhöht Preise: Urlaub auf Spiekeroog wird teurer

Ostfriesland Die Überfahrt nach Spiekeroog wird bis Dezember teurer. Touristen müssen 50 Prozent mehr zahlen, wenn sie mit der Fähre auf die Insel übersetzen wollen. Das hat die gemeindeeigene Betreiberin Nordseebad Spiekeroog GmbH bekannt gegeben. Sie führt die Preiserhöhung auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Es gibt aber auch Ausnahmen von der neuen Regelung.

Wer muss für die Fähre nach Spiekeroog mehr bezahlen?

Ostfriesischen Inseln Regeln Tourismus Unterschiedlich Mindestens eine Woche Urlaub?

Die Preiserhöhung bezieht sich laut der Nordseebad Spiekeroog GmbH nur auf die Überfahrt von Personen. Die Tarife für Reisegepäck oder Fracht bleiben gleich. Hunde, Fahrräder und Gegenstände, die nicht als Reisegepäck gelten, sind jedoch von der Preiserhöhung betroffen. Die Regelung gilt ab dem 15. Mai und befristet bis zum 13. Dezember des laufenden Jahres. In diesem Zeitraum ist eine Überfahrt rund 50 Prozent teurer. Bezahlte beispielsweise ein erwachsener Frühbucher für eine einfache Fahrt bisher 15,70 Euro, so fallen künftig 23,40 Euro an. Ohne Rabatt steigt der Ticketpreis von 17,40 auf 26 Euro. Mit weiteren Preissteigerungen sei laut Geschäftsführer Ansgar Ohmes nicht zu rechnen.

Es gibt Ausnahmen von der neuen Regelung. Die Tarife für Inselbewohner bleiben gleich. Auch die Inhaber von Zeitkarten und Nutzer des Vielfahrertarifs müssen sich demnach nicht auf Preiserhöhungen einstellen. Kurzfristig wolle man laut Ohmes auch über die Preisgestaltung bei Fahrradanhängern für den Transport von Kindern beraten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Wird die Überfahrt auch wieder günstiger?

Ja, versichert Geschäftsführer Ohmes. Ein Gesellschafterbeschluss gebe verbindlich vor, dass die Preiserhöhungen spätestens zum 14. Dezember wieder zurückgenommen werden müssen. Er stellt außerdem in Aussicht, dass die Preise schon früher wieder sinken könnten. Das hänge von der Entwicklung der Situation ab, die man kontinuierlich bewerte.

Was passiert mit bereits gebuchten Tickets?

Diese Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit zum alten Preis. Erfahrungsgemäß machten viele Gäste vom Frühbucher-Rabatt Gebrauch, erklärt Ohmes. Viele Buchungen für diese Saison seien deshalb bereits erfolgt – zu den bisherigen Preisen.

Wie ist die Preiserhöhung zu vertreten?

„Wir wissen um die Sensibilität der Thematik und die wirtschaftliche Situation zahlreicher Haushalte“, erklärt Ohmes. Dennoch sei die Preiserhöhung notwendig, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie aufzufangen. Allein in den vergangenen zwei Monaten beliefen sich die Umsatzeinbußen laut dem Geschäftsführer auf eine niedrige siebenstellige Summe.

Tourismus In Butjadingen Rückkehr ins Geschäft ist mühsam und kostspielig

Einerseits sei die Reederei derzeit mit gestiegenen Betriebskosten konfrontiert. Zu den laufenden Kosten kämen Mehrausgaben hinzu, um ausreichend Schutz vor möglichen Infektionen zu gewährleisten. So seien beispielsweise der Reinigungs- und Personalaufwand gestiegen.

Andererseits führe die Krise zu massiven Einbußen. Nach einer mehrwöchigen Pause dürfen seit dieser Woche zwar wieder Touristen auf die Insel. Die Fähren sind aber nur mit einer Auslastung von 50 Prozent unterwegs. So sollen ausreichende Abstände gewährleistet werden, erklärt Ohmes. Durch die derzeit geltende Mindestaufenthaltsdauer und das Verbot von Tagesausflügen auf die Inseln fallen zudem viele Fahrten weg. Ohmes rechnet vor: Sind die Fähren in der Hauptsaison nur mit halber Auslastung unterwegs, sei ein Umsatzrückgang von 30 bis 40 Prozent zu erwarten. Um das aufzufangen, müssten die Preise theoretisch zwischen 70 und 90 Prozent erhöht werden.

Die beschlossene Erhöhung um 50 Prozent bedeute für einen Erwachsenen, der sich mindestens eine Woche auf der Insel aufhält, zusätzliche Kosten von zwei Euro pro Tag.

Kritiker hatten in den sozialen Medien befürchtet, dass die neuen Tarife Touristen abschrecken und dadurch die wirtschaftliche Situation auf den Inseln verschlimmern könnten. Ohmes zufolge nehme man die Bedenken ernst, erfahre aber auch viel Verständnis.

Wie sieht es auf den anderen ostfriesischen Inseln aus?

Auch andere Reedereien könnten dem Beispiel Spiekeroogs nun folgen. Ob eine Überfahrt nach Borkum teurer wird, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Das teilt eine Sprecherin der Reederei AG EMS auf Anfrage mit. Preiserhöhungen seien demnach nicht ausgeschlossen, aktuell bewerte man die Kosten des Fährbetriebs neu.

Ostfriesland In Der Corona-Krise Ohne Touristen „blutet eine ganze Region aus“

Bei der Baltrum-Linie sei geplant, die Ticketpreise bis auf Weiteres stabil zu halten, heißt es von der Reederei. Gleiches gilt für die Überfahrt nach Wangerooge. Aktuell seien keine Preisanpassungen geplant, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Konzern gehe davon aus, dass der erhöhte Aufwand zeitlich begrenzt sei.