Abrisse in Suurhusen: Da war es nur noch eine Haltestelle

Suurhusen Zwei von drei Bushaltestellen in der Straße am Schiefen Turm in Suurhusen sollen heute abgebaut werden. Das kündigte Landkreissprecher Rainer Müller-Gummels an. Übrig bleibt nur die Bushaltestelle am Concordia-Sportplatz, die weiter ausgebaut wird. Der Landkreis Aurich werde an der Entscheidung zur Zusammenlegung der Bushaltestellen festhalten. Anlass sei die hohe Dichte in Suurhusen.

Darum geht es Drei Bushaltestellen gibt es in Hinte in der Straße Am schiefen Turm auf einer Strecke von 900 Metern. Zwei Bushaltestellen sollen weichen, damit die Haltestelle in der Mitte bleiben kann. Sie befindet sich in einer sicheren Parkbucht. Wollte man die beiden anderen Haltestellen behalten, müssten diese komplett ausgebaut werden, um den modernen geforderten Standards zu genügen. Außerdem wird die Verkehrssituation an den beiden Haltestellen direkt an der Straße mit dem fließenden Verkehr als sehr gefährlich eingestuft.

Eventuell kommt eine Querungshilfe

Während einer Verkehrsbereisung mit dem Landkreis und der Gemeinde wurde schon vor vier Wochen über den Sachstand informiert, sagte Bürgermeister Uwe Redenius (parteilos) am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Vertreter der SPD -Mehrheitsfraktion informierten sich in dieser Woche.

Redenius sieht eine gute Lösung in Sicht: Der Kreis wolle die Verkehrszahlen an der Bushaltestelle prüfen, um eventuell eine Querungshilfe einzubauen. Als Grund dafür sei unter anderem die mit 100 sehr hohe Zahl an Schülern genannt worden, die hier zum Bus müssen. Wegen der vielen Schüler werde es mehr Überdachungen geben. Außerdem könnte ein vorhandener Fußweg zur Bushaltestelle noch verlängert werden. „Das wird geprüft“, räumte Redenius ein.

Der Landkreis Aurich will alle Haltestellen im Kreisgebiet neu bewerten und mit Hilfe von Fördermitteln nach neuen Standards modernisieren. Dazu gehört auch der Abriss nicht mehr zeitgemäßer Haltestellen. In der Straße am Schiefen Kirchturm in Suurhusen gibt es auf einer Strecke von 900 Metern gleich drei Bushaltestellen. Zwei sollen hier nach dem neuen Konzept weichen.

Suurhuser und Politik fühlten sich überrumpelt

Die Suurhuser und auch die Politik fühlten sich Mitte Juli allerdings überrumpelt, als der Landkreis unangekündigt bereits eine Haltestelle nahe der Kirche abreißen ließ. Das Vorhaben war von den Ratsfraktionen bereits 2018 durchgewunken, aber zwei Jahre schlicht vergessen worden. • SPD-Fraktionschef Andreas Weerda ließ sich von dem aktuellen Vorgehen der Kreisbehörde überzeugen. Er hatte um das Gespräch mit Landrat Olaf Meinen (parteilos) gebeten. „Das hätte damals sicher besser abgesprochen werden müssen“, räumte Weerda ein. Doch in der Sache stehe die SPD hinter dem Kreis. „Wir haben hier im Vergleich zu anderen Ortschaften noch ’traumhafte Bedingungen’, was den Ausbau angeht“, gab Weerda die Einschätzung der Kreisbehörde wieder. Und die bestehende Bushaltestelle werde schließlich durch den Umbau auch barrierefrei aufgewertet.

• Für die CDU ist die Barrierefreiheit ebenfalls wichtig, teilte Fraktionschefin Ulrike Scholz-Benedictus mit. Ebenso müsse es genügend Fahrradstellplätze und wetterfeste Wartemöglichkeit mit ausreichender Bewegungsfläche geben. Die Haltestellen müssten sicher und leicht erreichbar sein, über ausreichende breite Gehwege und eine ausreichende Beleuchtung für die soziale Sicherheit verfügen. „Ich denke, das ist dann gegeben.“

Für Gerhard Hoffmann (FLH) ist die Entscheidung des Kreises nachvollziehbar. Wichtig sei es, dass in Nachbarschaft der Suurhuser Seniorenwohnanlage auch eine entsprechende Haltestelle vorgehalten werde. „Dafür muss man ein Stück weiter gehen. Die Senioren stehen an erster Stelle, gefolgt von den Schulkindern“, sagte Hoffmann.

• Die Grünen im Gemeinderat wollten zum Abriss der beiden Haltestellen keine Stellungnahme abgeben, sagte Grünen-Ratsherr Jelto Arends. Sie wollen zunächst das zur Verkehrsbereisung erstellte Protokoll abwarten.