Bäckermeister aus Westrhauderfehn: Ostfriesland hat jetzt seinen ersten Brot-Sommelier

Westrhauderfehn /Weinheim Brot ist nicht gleich Brot. Allein die Kruste kann schon vieles verraten, wenn man nur genau hinschaut. Auch die Form zeigt, ob es frei auf einer Herdplatte oder im Kasten gebacken wurde. Reibt man mit der Hand an der Brotoberfläche und erwärmt so die Kruste, offenbart sie Röstnoten, die darüber Aufschluss geben, ob der Geschmack eher in eine süßliche oder herbe Richtung geht. „Viele sehen Brot einfach als Grundnahrungsmittel, als billigen Sattmacher. Aber es kann viel mehr sein“, sagt Volker Garrels aus Westrhauderfehn und weiter: „Brot ist der preiswerteste Luxusartikel des täglichen Bedarfs.“ Und der gelernte Bäckermeister muss es wissen, denn er hat sich in diesem Jahr zum staatlich anerkannten Brot-Sommelier ausbilden lassen. Insgesamt gibt es weltweit nur 124 und in Ostfriesland ist er der Erste und Einzige. Doch bis es soweit war vergingen über zwei Jahre.

Zur Person Volker Garrels Volker Garrels ist 40 Jahre alt und kommt aus Westrhauderfehn. Er ist gelernter Bäckermeister, Betriebswirt des Handwerks und führte bis vor drei Jahren die Familienbäckerei Garrels in Rhauderfehn, die er unter anderem wegen Personalproblemen und Bürokratie schloss. Aktuell arbeitet er für einen Backzutatenhersteller mit Sitz in Bayern als Verkaufsberater für die Region Ostfriesland. Er ist mit Petra Garrels, ebenfalls Bäckermeisterin, verheiratet und hat eine fünfjährige Tochter.

10 000 Euro und gesamten Urlaub investiert

Im August 2018 hat sich der 40-jährige Familienvater einer fünfjährigen Tochter an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim angemeldet. Nach eineinhalb Jahren auf der Warteliste konnte Garrels dann im Januar diesen Jahres die Fortbildung beginnen, die insgesamt fast 500 Stunden umfasste. Für acht Module musste der Bäckermeister jeweils drei Tage nach Weinheim reisen. Dabei lernte der Westrhauderfehner viel über Aromaspiele, Brotgeschichte sowie internationale Brotspezialitäten und schulte seine sensorischen Fähigkeiten. Im Oktober kam dann die Abschlussprüfungen. Dazu gehörte unter anderem eine Brotbeschreibung. Dafür wurden den Prüflingen sechs unbekannte Brote vorgelegt, die sie daraufhin sensorisch prüfen und beschreiben mussten.

Weiterhin gehörte eine 60-seitige Projektarbeit zur Prüfung, in der neues backtechnisches Wissen erforscht oder neu entdeckt werden sollte. „Das ist ähnlich wie eine Bachelorarbeit“, sagt Garrels. So hat ein Prüfling sich mit dem Räuchern von Brot zur Haltbarmachung beschäftigt, ein anderer mit Gold als Zutat. Der 40-Jährige konzentrierte sich auf die Senkung des Siedepunktes im Backprozess. „Mich hat interessiert, welche Vor- und Nachteile diese Technik für Backwaren mit sich bringt“, sagt der Bäckermeister. Nach vielen Versuchen mit konventionellem Backen und dem Einsatz einer Vakuumanlage war dies klar. Wenn man den Siedepunkt im Backprozess senkt, so lassen sich die Frischhaltung und Rösche, eine Eigenschaft der Kruste, der Gebäcke verlängern, ohne Zugabe von technischen Enzymen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Am Ende hat nicht nur der Westrhauderfehner, sondern alle 18 Teilnehmer bestanden. „Das war das erste Mal“, sagt Garrels – im vorhergegangenen Kurs haben ein Drittel der Teilnehmer vorzeitig abgebrochen. Für den Titel des Brot-Sommeliers investierte der Familienvater, neben seinem gesamten Jahresurlaub, eine fünfstellige Summe, davon allein 5000 Euro Kursgebühren und 1000 Euro Prüfungsgebühren.

Gutes Brot erkennt man an der Kruste

Sein jetziges Ziel hat der Kenner für Brot bereits vor sich: „Ich möchte die Menschen mehr für Brot begeistern“, sagt der Familienvater. Ähnlich wie ein Wein-Sommelier möchte Garrels anderen erklären, wo die Unterschiede zwischen Brotarten liegen und auch mit Unwahrheiten aufräumen. So sei helles Weizenbrot nicht automatisch ungesünder als zum Beispiel Dinkelbrot. Außerdem empfiehlt der Bäckermeister, die traditionelle Brotzeit vermehrt zu zelebrieren, „so dass man Brot nicht einfach zwischen Tür und Angel auf dem Weg zum Auto isst“, sagt Garrels. Immerhin gibt es in Deutschland mehr als 3200 Brotsorten und das Lebensmittel ist als deutsches Kulturgut durch UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden.

Und wer bei seinem nächsten Einkauf sicher gehen will, ein gutes Brot zu erwischen, für den gibt der erste Brot-Sommelier Ostfrieslands einen Tipp: Eine gute Qualität und Bekömmlichkeit lassen sich an einer langen Teigführung ableiten. „Diese kann man an der Kruste sehen, die haben leichte Aromablässchen und eine leichte Maserung“, sagt Garrels.