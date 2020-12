Tourismus in Wiesmoor: Mit zwei blauen Augen davon gekommen

Wiesmoor Die Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH schließt das Corona-Jahr 2020 mit „zwei blauen Augen“ ab. Dies teilt Geschäftsführer Dirk Gerlach im Gespräch mit unserer Redaktion mit. „Wir können unseren Wirtschaftsplan 2020 nicht nur einhalten, wir unterschreiten ihn sogar“, erklärt Gerlach. Möglich machen dies Hilfen von Bund und Land, Kurzarbeit bei den Mitarbeitern, gesenkte Investitionen und eine gute Resonanz in den Sommermonaten Juni bis September.

Blütenfest zum ersten Mal verschoben

Zweimal musste die Touristik GmbH in diesem Jahr ihre Angebote auf Null herunterfahren. Einmal beim ersten Lockdown im Frühjahr und jetzt mit dem zweiten Anfang November. Dazu gehören Tourist-Info, Blumenhalle und Gartenpark, Erlebnisgolf sowie die Gastronomie. Darüber hinaus mussten alle privaten Veranstaltungen, beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, abgesagt werden und auch keine der größeren Events durften durchgeführt werden. „Das ist das erste Mal in ihrer 69-jährigen Geschichte, dass das Blütenfest verschoben werden musste“, sagt Gerlach.

Um am Ende des Jahres nicht mit einem dicken, roten Minus dazustehen, wurde entsprechend reagiert. Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, Gelder von Bund und Land eingeworben. Auch seien Investitionen nicht oder nur in geringem Maße getätigt worden, so Gerlach. „Wir haben zum Beispiel nichts für unsere Gastronomie bestellt, also keine Speisen oder Getränke, weil wir ja nicht öffnen durften.“ Und weiter: „Darüber hinaus pflanzen wir in der Blumenhalle regelmäßig saisonale Pflanzen. Um hier Kosten zu sparen, damit diese nicht regelmäßig ausgetauscht werden müssen, haben wir uns für Pflanzen entschieden, die längere Zeit blühen“, erklärt Gerlach.

Gutes Geschäft im Sommer

Nach dem ersten Lockdown durfte die Touristik GmbH ihre Angebote schrittweise und vor allem unter Einhaltung der Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen wieder öffnen. Zuerst konnten Besucher wieder den Gartenpark besichtigen, als letztes kam die Blumenhalle. „In den Sommerferien hatten wir dann ein gutes Geschäft, trotz der Hygienebedingungen“, sagt Gerlach. So seien in den Monaten Juni, Juli und August eine vergleichbare Anzahl Besucher gezählt und Einnahmen generiert worden wie in den gleichen Monaten des Vorjahres 2019. „Das für Urlaub im eigenen Land geworben wurde und auch viele Leute zuhause geblieben sind, hat uns günstig in die Karten gespielt“, hatte der Geschäftsführer beobachtet. Ein Wermutstropfen ist allerdings der Bustourismus gewesen: „April bis Juni ist eigentlich die ’Saison’ für Busreisen, zu der Zeit konnten diese aber nicht stattfinden“, so Gerlach. In der Zeit von Juli bis September seien noch Busse angekommen, aber nur wenige.

Der Touristik-Geschäftsführer geht davon aus, dass sich der zweite Lockdown noch bis März kommenden Jahres hinzieht. „Das Konzept, schleichend mit einer Öffnung unserer Angebote zu beginnen, wollen wir auch im kommenden Jahr umsetzen“, erklärt Gerlach. Die Idee ist, zum ersten Mai einen Maibaum aufzustellen und damit quasi auch den offiziellen Start der Tourismus-Saison zu markieren. „Das ist aber bislang nur ein Wunsch“, zeigt sich Gerlach hoffnungsvoll, dass dies zu machen ist. Darüber hinaus sei der Antrag auf Kurzarbeitergeld bis Ende März verlängert und auch Gelder wie die Überbrückungshilfe II seien wieder beantragt worden.

Dirk Gerlach, 58 Jahre alt, ist Geschäftsführer der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH und der LWTG Energie Verwaltungs GmbH. Er ist wohnhaft in Wiefelstede, verheiratet und hat zwei Söhne.