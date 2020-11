Volksbund Kriegsgräberfürsorge sagt Veranstaltungen ab: Spendendose bleibt im Schrank

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verzichtet schweren Herzens auf Veranstaltungen zum Volkstrauertag. Auch die traditionelle Straßensammlung ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Frage: Herr Wingert, ein Volkstrauertag ohne Präsenzveranstaltung. Hat es das schon mal gegeben?

Wingert: Meines Wissens ist es das erste Mal. Uns hat es sehr wehgetan, die Veranstaltungen abzusagen. Aber die Entwicklung der Corona-Pandemie zwingt uns dazu.

Frage: Gerade in Dörfern wird mit kleineren Feiern der Kriegstoten und Opfer von Gewalt gedacht. Gibt es dafür Ersatz?

Wingert: Wir möchten verhindern, dass sich viele Leute treffen, aber Kränze dürfen an den Erinnerungsmalen niedergelegt werden – nach der Maßgabe, dass sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen sollten. Wer dennoch an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen möchte, kann sich die Übertragung der Gedenkstunde aus dem Bundestag anschauen. Natürlich werden auch die traditionellen Kränze am Ehrenmal vor der Regierungsvertretung in Oldenburg, früher Bezirksregierung, niedergelegt. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder in vertrauter Art gedenken können.

Geschäftsführer Marco Wingert (48) ist seit 2020 Geschäftsführer des Bezirksverbands Weser-Ems des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Zuvor war er dort Bildungsreferent. Der Volksbund wurde 1919 gegründet und kümmert sich um die deutschen Kriegsgräber im Ausland.

Frage: Der Volksbund muss in diesem Jahr wegen der Pandemie auch auf die traditionelle Straßensammlung verzichten. Wie wollen Sie das finanziell ausgleichen?

Wingert: Das ist in der Tat ein schwerer Schlag. Unsere Arbeit basiert größtenteils auf Spenden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes haben wir die Straßensammlung abgesagt, wir hoffen darauf, dass sie im Frühjahr nachgeholt werden kann. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, die uns jetzt mit Spenden unterstützen möchten, dies in diesem Jahr per Überweisung zu tun.

Frage: Wie haben sich die Aufgaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den mehr als 100 Jahren seines Bestehens verändert?