Gewerkschafter rechnen mit Änderungen in Fleischbranche: „Bald bessere Arbeitsbedingungen“

Oldenburg „Wenn Du Urlaub haben willst, musst Du den Tag nacharbeiten“, bekommen Arbeitsmigranten aus Osteuropa oft zu hören. Oder sie bekommen als „Dank“ für ihre Kündigung den letzten Lohn nicht ausbezahlt. Dass man in Deutschland im Krankheitsfall seinen Lohn zu 100 Prozent weitergezahlt bekommt, ist auch etwas, dass nicht alle Arbeitsmigranten aus Osteuropa wissen. Solche Sätze und Erfahrungen hat Piotr Mazurek häufig zu hören bekommen. Mazurek ist Mitarbeiter der Oldenburger Beratungsstelle „Faire Mobilität“ des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Seit 2016 gibt es die Beratungsstelle in Oldenburg. Mazurek und seine Kollegin Raluca Gheorghe beraten Beschäftigte aus Polen und Rumänien, die in der Fleischwirtschaft, aber auch in den Branchen Transport/Logistik, Pflege, Bau und Landwirtschaft tätig sind. Die meisten Klagen von Arbeitsmigranten kommen aus der Fleischbranche und der Transport-Branche, sagt Mazurek, was der Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Oldenburg-Land, Olaf Sasse , bestätigt. „Es wird mit falschen Versprechungen gelockt“, sagt Mazurek zu den Gepflogenheiten in der Fleischbranche, in der viele Subunternehmer das Personal für die Schlachthöfe und Zerlegebetriebe aus Osteuropa anwerben. Zur Höhe der Miete, Kosten für Werkzeug und die Lebenshaltungskosten werden oft falsche Angaben gemacht, Werkvertragsarbeiter beklagten häufig Lohnbetrug. „Es darf doch nicht sein, dass man solche Inseln schafft“, sagt Mazurek zu den Möglichkeiten der Werkvertragsfirmen in Deutschland, worüber Frankreich, Dänemark oder die Niederlande offiziell protestieren. „Mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Rechtskenntnisse“ hat Mazurek als Hauptursache ausgemacht, warum es in den Branchen häufig prekäre Arbeitsverhältnisse sowie Klagen über menschenunwürdige Arbeits- und Wohnbedingungen gibt. Vor allem die Fleischbranche hat da schlechte Schlagzeilen gehabt, verschärft durch die Corona-Pandemie. Ab 1. Januar ist die Werkvertragsarbeit in der Fleischbranche verboten. Ab 1. April 2021 ist auch die Leiharbeit nur noch in Ausnahmefällen zulässig. Die Firmen müssen sich mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag einigen.

Das sind für die Gewerkschafter gute Nachrichten. Künftig ist das Unternehmen selbst für die Einhaltung der Regeln zuständig. Und: „Eine Belegschaft darf einen Betriebsrat wählen“, hebt Gewerkschafter Sasse die Möglichkeit der Mitsprache hervor – gegenwärtig ist oft so, dass zwar in den Großbetrieben ein Betriebsrat besteht, der aber nur 20 Prozent der Belegschaft vertritt, der Rest sind Werkvertragsarbeiter.

Mazurek ist sogar überzeugt, dass die nun beschlossenen Gesetzesänderungen (der Bundesrat muss noch zustimmen) mittel- oder langfristig eine Verbesserung in der Fleischbranche bewirken werden – nicht nur bei den Arbeitsbedingungen, auch bei den Wohnverhältnissen. Die Unternehmen seien nun direkt zuständig, nicht mehr die Subunternehmen. Fluktuation wegen schlechter Arbeitsbedingungen müsse das Unternehmen nun selbst regeln.

