Oldenburger Virologe im Interview: „Der Corona-Impfstoff ist die beste Nachricht seit Langem“

Frage: Bringt der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer den erhofften Durchbruch im Kampf gegen die Corona-Pandemie?

Hamprecht: Die Impfung und die ersten Ergebnisse aus der klinischen Prüfung sind eine ganz hervorragende Nachricht. Ich würde sagen, die beste Nachricht seit Langem. Tatsächlich scheint in dieser ersten Zwischenauswertung der Impferfolg sehr gut zu sein mit 90 Prozent Schutzwirkung – sogar besser als die geforderten Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch wenn wir noch nicht alles zum neuen Impfstoff wissen, gibt es Grund zu Optimismus. Jetzt ist noch die große Herausforderung, ausreichend zu produzieren und den Impfstoff auch zu verteilen.

Prof. Dr. Axel Hamprecht (44) ist Direktor des Universitätsinstituts für Medizinische Mikrobiologie und Virologie am Klinikum Oldenburg. Bevor der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie voriges Jahr dem Ruf nach Oldenburg folgte, war er Professor am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene an der Universität Köln.

Frage: Wann steht der Impfstoff zur Verfügung?

Hamprecht: Es gibt ja sehr viel Bedarf und die Produktion muss dem nachkommen. Ich rechne damit, dass wahrscheinlich erst ab Mitte nächsten Jahres Impfstoff in größerem Maßstab erhältlich sein wird. Vorher, wenn alles gut geht, kann man vielleicht schon im ersten Quartal 2021 einzelne Risikogruppen impfen – aber es wird noch nicht so viel da sein, dass die gesamte Bevölkerung damit versorgt werden kann.

Frage: Wie muss man sich die Wirkung eines solchen Impfstoffes vorstellen?

Hamprecht: Nach einer Impfung werden vor allem Antikörper gegen das Virus gebildet. Wenn man dann Kontakt mit dem Virus bekommt, sorgen diese Antikörper dafür, dass man sich im Idealfall nicht infiziert oder dass man zumindest einen leichteren Krankheitsverlauf hat. Wir wissen aus den ersten Daten für den Corona-Impfstoff noch nicht genau, ob der Impfstoff vielleicht bei bestimmten Patientengruppen weniger gut wirkt. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Impfstoffe bei älteren Patienten zuweilen nicht so gut wirken. Insgesamt sind die bisher veröffentlichten Daten nur eine Zwischenanalyse des Herstellers, und derzeit sind noch viele Fragen offen. Wie gut die Schutzwirkung sein wird in welchen Gruppen, können wir nach Abschluss der Studie wahrscheinlich besser beurteilen.

Frage: Können wir davon ausgehen, dass der Impfstoff trotz der kurzen Entwicklungszeit sicher ist und keine gravierenden Nebenwirkungen hat?

Hamprecht: Im Vergleich zur sonstigen Impfstoffentwicklung war das jetzt wirklich eine sehr kurze Zeit, und es ist ein neues Impfprinzip. Auf der anderen Seite wurden in die Entwicklung dieses Corona-Impfstoffes deutlich mehr Testpatienten einbezogen, als zum Teil in einem normalen Verfahren. Das heißt, dass man die Nebenwirkungen, zumindest die kurzfristigen, auch so schon gut abschätzen kann. Was wir natürlich noch nicht so gut abschätzen können, sind mögliche Langzeitnebenwirkungen und sehr seltene Nebenwirkungen. Insgesamt schätze ich die Gefahr für gravierende Langzeitnebenwirkungen als gering ein.