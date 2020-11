OLG Oldenburg sieht Fluchtgefahr: Über 4 Jahre Gefängnis für Reifendieb – Gericht lehnt Beschwerde ab

Oldenburg /Osnabrück Mit anderen hatte er Reifen für Lastwagen und Spezialreifen aus Firmen in Nordwestdeutschland gestohlen: Im März 2019 schnappte die Polizei in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) den Mann, der seither in Untersuchungshaft sitzt. Vom Landgericht Osnabrück waren er und ein weiterer Hauptangeklagter im Juli 2020 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. außerdem ordneten die Richter die Einziehung von 30.000 Euro ein, was ungefähr dem Wert der Reifen entsprach, die der Mann verkauft hatte.

Gegen die Verurteilung legte der kasachische Staatsangehörige, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt, Revision ein. Und er beantragte die Entlassung aus der Untersuchungshaft. Das Landgericht Osnabrück lehnte das jedoch ab. Der Angeklagte legte dagegen Beschwerde ein, die jetzt vom Strafsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg abgelehnt wurde. Der Strafsenat des Oberlandesgerichts bestätigte die Aufrechterhaltung des Untersuchungshaftbefehls. Der Verurteilte sei der Taten dringend verdächtig, sagten die Oldenburger Richter.

Eine Aussetzung der Haft gegen Auflagen komme daher nicht in Betracht. Es bestehe Fluchtgefahr, also die Gefahr, dass sich der Verurteilte dem weiteren Verfahren entziehen könne. Denn der Verurteilte habe mit einer nicht unerheblichen Freiheitsstrafe und der Einziehung der 30.000 Euro zu rechnen. Er habe außerdem zahlreiche Kontakte in die Ukraine, wo sich auch seine Eltern und seine Lebensgefährtin aufhielten. Es bestünden auch Zweifel, ob er den Arbeitsplatz bei einem Onkel in Deutschland tatsächlich annehmen wolle, wie er es behauptet habe.

Der Mann bleibt jetzt in Untersuchungshaft. Sofern das Urteil des Landgerichts in der Revision vom Bundesgerichtshof bestätigt werden sollte, wird die Untersuchungshaft auf die dann noch zu verbüßende Strafhaft angerechnet (Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 23.09.2020, Az. 1 Ws 386/20).

Der Mann aus Kasachstan und ein weiterer Mann hatten bis zum März 2019 in zahlreichen Firmen in Stelle, Oyten, Höxter, Holzminden, Eydelstedt, Werlte und Bissendorf Lkw-Reifen gestohlen. Sie waren mit einem Lkw zu den Reifenfirmen gefahren. Die Reifen lagerten sie bis zum Weiterverkauf in einer Halle bei Rotenburg/Wümme. Die Polizei war auf die Diebstahlserie aufmerksam geworden und hatte die Männer als tatverdächtig ermittelt. Bei ihrer letzten Tat in Bissendorf waren sie von der Polizei auf frischer Tat gefasst worden.