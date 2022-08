Frauenärzte im Nordwesten: Warum Ärzte weiter nicht über Abtreibungen informieren

Oldenburg /Leer Das Klinikum Leer führt Schwangerschaftsabbrüche durch, auf seiner Website informiert es aber nicht darüber. Obwohl Infos über Abtreibungen auf Klinik-Webseiten seit dem 18. Juli 2022 in Deutschland erlaubt sind: Den Paragrafen 219a StGB, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung, gibt es nicht mehr. Die Kliniken im Nordwesten, die Abbrüche durchführen, haben ihre Homepages aber nicht angepasst, und wollen das auch gar nicht. Die Pressestelle des Klinikums Leer sagt auf Anfrage, dass sich eine schwangere Frau vor einer Abtreibung laut Gesetz sowieso zu einer Beratungsstelle wie Profamilie gehen müsse. „Aus diesem Grund ist eine Bewerbung von Schwangerschaftsabbrüchen auf unserer Homepage nicht erforderlich.“ Hat die Abschaffung des 219a StGB in der Praxis also überhaupt keine Bedeutung?

Geheimnniswahrer wider Willen

Schlechte Versorgungslage Frauenärzte und Ärztinnen können sich freiwillig auf öffentlich einsehbare Listen des Landes Niedersachsen oder der Bundesärztekammer setzen lassen. Diese sind allerdings unvollständig. Auf den Listen des Landes Niedersachsen sind im September 2021 lediglich 21 Abbruch-Kliniken verzeichnet, während Profamilia Beratungsstellen etwa 90 Kliniken im Land zählen. Ärzte und Ärztinnen sind auch nicht verpflichtet, Beratungsstellen wie Profamilia darüber zu informieren, dass sie Abbrüche anbieten. Die Mitarbeiter der Beratungsstellen telefonieren die Kliniken häufig selbst ab. In einem Rundbrief des Netzwerkes „Frauen / Mädchen und Gesundheit Niedersachsen“ warnt das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung davor, dass die Versorgungslage mit Ärzten, die Abbrüche durchführen, besonders im Westen Niedersachsens nicht ausreichend ist. Ein Schwangerschaftsabbruch kostet je nach Methode zwischen 200 und 600 Euro. Die Kosten werden übernommen, wenn der betroffenen Frau weniger als 1300 Euro im Monat zu Verfügung hat.

Katrin Boltes leitet die Beratungsstelle Profamilia in Oldenburg, sie berät selbst Frauen, die ungewollt schwanger sind. „Wir haben gar keine Lust, die Rolle des Geheimniswahrers über Abbruchmethoden und das Abbruchangebot zu spielen“, sagt sie zu der Aussage des Klinikums Leer. „Uns wurde die Aufgabe zugeschustert, den Frauen zu sagen, wer wo für wie viel Geld Abbrüche durchführt.“ Dafür gehe in jeder Beratung aber wertvolle Zeit verloren, die sie und ihre Kolleginnen nicht der Frau und ihrer individuellen Situation widmen könnten. Und deswegen sei es eben doch wichtig, dass Kliniken selbst über ihr Angebot informieren, so Boltes.

Eine Abtreibung ist in Deutschland nach wie vor illegal, aber straffrei, wenn sich die schwangere Frau vorher von einer Beratungsstelle wie Profamilie beraten lässt. Das und weitere Ausnahmen sind in Paragraf 218 des Strafgesetzbuches geregelt. Christiane Tennhardt, Gynäkologin in Berlin und Vorstandsmitglied des Netzwerkes „Doctors for Choice Germany“, hält die Verweise der Kliniken auf Profamilia aber für Ausflüchte. Warum sollten die Kliniken noch zusätzlich selbst informieren? „Weil eine Frau das Gefühl hat, etwas Verbotenes zu tun, wenn sie wie Sherlock Holmes im Internet auf die Suche gehen muss“, sagt Tennhardt.

Auch Klinikum Oldenburg zurückhaltend

Auch das Klinikum Oldenburg schreibt auf seiner Webseite nicht ausdrücklich, dass Abbrüche zu den medizinischen Leistungen gehören, obwohl es so ist. Die Pressesprecherin verweist auf den Qualitätsbericht, ein 201 Seiten langes Dokument, nicht nach Stichworten durchsuchbar. Hier könne man nachlesen, dass Abbrüche angeboten werden. Boltes von Profamilia findet das nicht ausreichend: „Jede Zystenoperation wird auf Websites von Kliniken und Praxen angegeben“, sagt sie. Dass Schwangerschaftsabbrüche ausgespart werden, trage zu Stigmatisierung und Tabuisierung bei.

Vorurteile innerhalb der Ärzteschaft

Warum sie auf ihren Webseiten auch nach der Abschaffung des 219a nicht über Abbrüche informieren, dazu wollen die Praxen und Kliniken in der Region meist nichts sagen. Nur anonym erklärt eine Arzthelferin am Telefon: Man wolle sich lieber nicht mit Menschen auseinandersetzen, die Schwangerschaftsabbrüche ablehnen. Diskretion sei bei dem Thema eben wichtig.

Profamilia fordert Legalisierung von Abtreibungen

Tennhardt und Boltes haben Verständnis dafür. Über die Gründe können sie nur mutmaßen – representative Studienergebnisse gibt es noch nicht. Tennhardt sagt, dass Angst vor Diffamierung einer der wichtigsten Gründe sei. Für Kliniken sei es außerdem oft schwierig, medizinisches Fachpersonal zu finden – noch schwieriger für die eine Klinik in einer Kleinstadt, die sich oute und sage, dass sie Abbrüche durchführe. Außerdem werde man auch innerhalb der Ärzteschaft von Kollegen schief angeguckt, berichtet Tennhardt von ihren Erfahrungen: „Hart ausgedrückt: Die Ärztin, die am Tag 15 Darmspiegelungen macht, also Leuten in den Po schaut, ist unter Kolleg*innen besser angesehen als die, die fünf Schwangerschaftsabbrüche durchführt.“

Um das Informationsangebot für Frauen zu verbessern, da sind sich Profamilia und Doctors for Choice einig, reicht die Abschaffung des Werbeverbots nicht aus. „Solange im Strafgesetzbuch steht, dass eine Abtreibung illegal ist, solange werden Abbrüche ein Tabuthema bleiben – auch unter Ärzten“, sagt Boltes von Profamilia. Sie fordert eine Abschaffung des Paragrafen 218, eine Regelung von Abtreibungen außerhalb des Strafrechts. Tennhardt von Doctors for Choice betont, die Abschaffung von 219a sei ein „netter Schritt“ gewesen. Aber eben nur der Anfang.