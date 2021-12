Umfrage: Der VfL Wildeshausen U23 im Fußball Nordwest-Wintercheck

Im Nordwesten Die Hinrunde ist zum großen Teil absolviert. Das Wetter hat nur wenig Einfluss auf den Spielbetrieb gehabt, das Corona-Virus um so mehr. Vor allem zum Ende hin häuften sich die Absagen. So wurde die Hinrunde in den verschiedenen Ligen etwas früher als beabsichtigt beendet. Wir haben wie jedes Jahr die Vereine um ein Fazit der Hinrunde gebeten.

Der VfL Wildeshausen U23 im NWZ-Wintercheck

Wie lautet euer Fazit der Hinrunde, seid ihr mit dem erreichten zufrieden?

Wer wird euch in der Winterpause verlassen?

Realistisch betrachtet ist das Erreichte auch das was in dieser Situation möglich war. Wir waren froh überhaupt wieder auf dem Platz spielen zu dürfen. Allerdings gab es doch zu viele Hürden, um die Entwicklung so vorwärts zu bringen, wie ich mir das gewünscht hätte.

Uns wird aktuell kein Spieler verlassen

Wer wir in der Winterpause euren Kader verstärken?

Kevin Schwarze von Bruchhausen-Vilsen der neu nach Wildeshausen gezogen ist und sich uns anschließt.

Sucht ihr noch Spieler, wenn ja: Auf welcher Position?

Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte.

Wann startet ihr in die Vorbereitung auf die Rückrunde?

Ich möchte ab dem 18.01.2022 mit der „Rückrundenvorbereitung“ starten. Bis dahin sollte jeder genug Initiative haben, um wenigstens 1x wöchentlich eine freiwillige Laufeinheit durchzuführen und an den anderen Angeboten wie z.B. Hallenzirkeltraining teilzunehmen.

Rechnet ihr mit einem termingerechten Start der Rückrunde/Meisterrunde/Abstiegsrunde?

Habt ihr schon Termine für Testspiele ins Auge gefasst?

In der erneut angespannten Coronazeit kann man dies heute nicht mit Gewissheit annehmen.

Nein, da werden wir kurzfristig terminieren.