3:5 gegen Rot-Weiss Essen: VfB Oldenburg baut Negativserie ganz bitter aus

Oldenburg Es sollte mit der großen Choreo, die die Fans vor dem Anpfiff präsentierten und in die viel Zeit, Geld und Mühe gesteckt worden war, eine schöne Feier zum 125. Vereinsgeburtstag werden. Es wurde die fünfte Niederlage in Folge in der 3. Liga für die Fußballer des VfB Oldenburg. Trotz einer frühen Führung und einer starken Aufholjagd kassierte die Mannschaft von Trainer Dario Fossi am Sonntagnachmittag vor 7797 Zuschauern gegen Rot-Weiss Essen eine 3:5 (1:2)-Heimpleite im Marschwegstadion und steckt endgültig ganz tief im Abstiegskampf.

• Mutig

• Unnötig

Nach einem engagierten Beginn, in dem die Oldenburger nach dem ultradefensiven und nicht von einem ermauerten Punktgewinn gekrönten Auftritt in Freiburg (0:1) die von Fossi angekündigte offensiv-mutige Marschroute umsetzten, hatte Kebba Badjie die erste gute Chance, doch sein Kopfball kam zu zentral aufs Gästetor (10. Minute). Der Angreifer, der vor einer Woche erstmals in dieser Saison auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, war eine von vier Veränderungen, die Fossi in seiner Anfangsformation vorgenommen hatte. Neben Badjie waren die Rückkehrer Max Wegner und Manfred Starke sowie Marten Schmidt für Justin Plautz Kamer Krasniqi und Leon Deichmann ins Team gekommen.

Nach Chancen von Andreas Wiegel (12.) und Felix Bastians (19.) für RWE sowie Starke (15.) für die Gastgeber stand Badjie, dem die kleine Denkpause auf der Bank allem Anschein nach gutgetan hatte, wiederum im Fokus. Der Außenstürmer holte im gegnerischen Strafraum einen Elfmeter raus, den Wegner sicher zum 1:0 verwandelte (22.). Nachdem VfB-Keeper Sebastian Mielitz eine Ausgleichschance von Felix Götze, Bruder von 2014er-Weltmeister Mario Götze, stark gehalten hatte (24.), servierte der Torwart wenig später Essen das 1:1 auf dem Silbertablett. Er verursachte mit einem relativ unnötigen Einsteigen am Strafraumeck gegen Isiah Young einen Strafstoß, den Bastians souverän versenkte (33.). Als direkte Antwort zog ein Flachschuss von Wegner knapp am Tor vorbei (34.), ehe auf der anderen Seite Mielitz das 1:2 gegen Ron Berlinski verhinderte (36.). Kurz vor der Pause legten die zuletzt viermal in Folge ungeschlagenen Gäste nach. Mielitz wehrte einen Schuss des auf der linken Seite sträflich allein gelassenen Bastians ab, doch Berlinski wurde von der VfB-Abwehr nicht am Abstauben gehindert (45.).

• Angriffslustig

Kurz nach dem Seitenwechsel stellte RWE die Weichen aber vermeintlich auf Sieg – und Bastians avancierte dabei endgültig zum entscheidenden Mann. Nach einem langen Freistoß von Niklas Tarnat von der linken Außenlinie stieg der Verteidiger am Fünfmeterraum am höchsten und köpfte das 3:1 (50.). Ein Starke-Freistoß strich wenig später knapp über das Gästetor (53.), ehe der offensive Mittelfeldspieler doch wieder für Hoffnung im VfB-Lager sorgte. Nach einer Hacken-Vorlage von Wegner stürmte Starke noch gut 30 Meter weiter aufs Tor zu und schloss mit einem strammen Schuss zum 2:3 ab (59.) und versetzte die Fans acht Minuten danach in Ekstase. Nach einer Ecke des eingewechselten Jakob Bookjans köpfte der angriffslustige Publikumsliebling, der in Freiburg aufgrund der Geburt von Sohn Lio gefehlt hatte, das 3:3.

• Eigenartig

Wiederum nur fünf Minuten später schlug Essen aber zurück. Eine zunächst eher ungefährlich wirkende Hereingabe wurde von Björn Rother auch nicht ganz erwischt, doch die Kugel trudelte etwas eigenartig auf den Kopf vom verdutzten Leon Deichmann und von dort am nicht weniger überraschten Mielitz vorbei ins lange Eck (72.). Die Schlussoffensive des VfB in einer von vielen Unterbrechungen und teilweise auch kleinlichen Pfiffen des Schiedsrichters geprägten Endphase verpuffte, ehe RWE durch ein weiteres Eigentor zur Entscheidung kam. Diesmal war Marcel Appiah der Unglücksrabe, doch der Abwehrchef musste zum Ball gehen, weil hinter ihm ein Gegenspieler lauerte (89.).

VfB Oldenburg: Mielitz - Ndure (84. Brand), Appiah, Steurer, Knystock (75. Plautz)- Zietarski, Schmidt (59. Deichmann) - Adetula (59. Bookjans), Starke, Badjie (84. Hasenhüttl) - Wegner.