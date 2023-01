Hallenfußball Junioren: TuS Eversten richtet den „EVERS“tino aus

Oldenburg Der TuS Eversten richtet an den kommenden beiden Wochenenden Jugendturniere, das sogenannte „EVERStino“ aus. Der Name ist angelehnt an FUNino welches sich aus dem englischen „Fun“-Spaß und dem spanischen „Nino“-Kind zusammensetzt und einen speziellen Modus im Kinderfußball beschreibt.

Insgesamt haben sich über 60 Mannschaften aus Oldenburg und umzu angemeldet. Die weitesten Anreisen kommen aus Bremerhaven, Wiesner und Hannover. „Wir spielen mit jeweils vier Mannschaften gleichzeitig. Somit schaffen wir bei zweieinhalb Stunden Turnierzeit eine reine Spielzeit von 50 Prozent“, sagt Finn Starmans vom Ausrichter TuS Eversten.

Gespielt wird in der Sporthalle in Wechloy, wo vergangene Woche die Oldenburger Hallenmeisterschaften stattgefunden haben. Von 9:30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 12:45 Uhr bis 15:45 Uhr spielen die F-Jugendlichen je ein Turnier, es folgt die E-Jugend von 16 Uhr bis 19 Uhr. Am Sonntag folgen von 9 Uhr bis 12 Uhr die G-Jugend, 12:15 Uhr bis 15:15 Uhr die F-Jugend und von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr die E-Jugend.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "Nordwest-Kurve" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Nordwest-Kurve – Der Fußball-Newsletter für deine Region Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Am 28.Januar geht es weiter mit der G-Jugend (9 Uhr - 12 Uhr) und zwei E-Jugendturnieren (12:45 Uhr - 15:45 Uhr und 16 Uhr - 19 Uhr) sowie am 29.Januar mit der G (9 Uhr - 12 Uhr), F (12:15 Uhr - 15:15 Uhr)- und E-Jugend (15:30 Uhr - 18:30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an allen Turniertagen zu humanen Preisen gesorgt.