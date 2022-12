In der Kirche St. Gorgonius in Goldenstedt: Spendenbox an Krippe aufgebrochen

Goldenstedt Diesen Dieben ist offenbar nichts heilig: Unbekannte haben am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 12 und 17 eine Krippenspendenbox in der Kirche St. Gorgonius in Goldenstedt aufgebrochen. Dazu nutzen sie ein Hebelwerkzeug, das sie mitgebracht hatten. Anschließend stahlen sie die Spenden daraus in unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt aus der Kirche. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter dienen könnten, unter Tel. 04441/943-0 zu melden.