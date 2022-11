Unfall auf der A1 bei Holdorf: Unfallfahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Kreis Vechta Auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Gemeinde Holdorf kam es am Samstag gegen 22.15 Uhr zu einem Unfall. Der Verursacher war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 38 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz aus dem Landkreis Vechta befuhr den Hauptfahrstreifen im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Bremen.

Als er auf den Überholfahrstreifen wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden VW eines 19 Jahre alten, auch aus dem Landkreis Vechta stammenden Fahrers. Durch die Kollision wurde die mobile Stahlgleitwand verschoben, so dass auch auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück ein Fahrstreifen gesperrt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie mehrere Verbrauchseinheiten berauschender Mittel in seiner Hose. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der 38-Jährige die Polizeibeamten wiederholt und massiv. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung eingeleitet. Gegen die Fahrzeughalterin des Mercedes-Benz, die zwischenzeitlich vor Ort erschienen war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie die Fahrt zugelassen hatte.

Die verschobene Mittelschutzwand auf der A1 wurde durch eine Fachfirma wieder gerichtet.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 23 000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 10.10 Uhr in Lutten: Ein 55-Jähriger aus Lutten befuhr mit seinem Ackerschlepper die Amerbuscher Straße in Lutten in Richtung Große Straße. An der Einmündung hielt er zunächst an, um die Große Straße dann in Richtung Verlängerung Amerbuscher Straße zu überqueren.

Seinen Angaben zufolge übersah er dann beim Anfahren aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 19-jährigen Transporterfahrer aus Goldenstedt, der auf der Großen Straße in Richtung Lutten/Ortsmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Transporter leicht gegen den Volvo einer 55-Jährigen aus Lutten geschoben wurde. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.

Zudem ist in Vechta erneut ein teurer Pkw gestohlen worden. Die Tat ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr an der Meinhard-Fortmann-Straße in Vechta. Unbekannter Täter entwendeten den verschlossenen Audi Q7 in orange, der unter einem Carport abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin ist am Sonntag zwischen 2 und 5.20 Uhr in der Brägeler Straße in Lohne ein Pkw beschädigt worden. Unbekannte warfen einen Stein auf die Frontscheibe des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 oder die Polizei Vechta entgegen.

Die Polizei hat am Samstag in Dinklage einen 41-jährigen Autofahrer aus Quakenbrück auf dem Dinklager Ring in Dinklage gestoppt, der unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholtest: 1,07 Promille) und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.