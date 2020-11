Schwerer Unfall im Bereich Dinklage: 66-Jähriger bei Unfall auf der Autobahn 1 getötet

Kreis Vechta Tödliche Verletzungen hat der 66-jährige Fahrer eines Sprinters bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage erlitten. Der Krefelder war auf einen Sattelzug aufgefahren.

Wie berichtet, fuhr der Mann in Richtung Osnabrück und übersah zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage das Ende eines Staus. Im am Stauende stehende Sattelzug saß der 43-jährige Fahrer aus Kroatien. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Sprinters unter den Sattelanhänger geschoben. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bakum, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen.

Nachdem die Fahrzeuge geborgen waren, musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Die Sperrung zwischen Vechta und Lohne/Dinklage konnte erst am Donnerstag um 0.05 Uhr aufgehoben werden.

• Pkw übeschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Lohne ist am Mittwoch gegen 21.20 Uhr in der Langweger Straße eine Person verletzt worden. Ein 36-jähriger Auto-Fahrer aus Holdorf war in Richtung Brockdorf gefahren und im Bereich einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Der 36-Jährige versuchte gegenzulenken und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Der Holdorfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Pkw abgeschleppt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

• Aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag um 7.15 Uhr auf der Diepholzer Straße auf Höhe der Steinfelder Straße in Lohne ereignet. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Wetschen wollte in diese Straße einbiegen und musste anhalten. Das erkannte ein 56-jähriger Autofahrer aus Damme zu spät und fuhr auf. Der Mann aus Wetschen wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

• Ladendiebstahl

In der Vechtaer Münsterstraße hat ein 35-Jähriger aus Vechta am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt Tabakdosen sowie Kopfhörer gestohlen. Während des Aufenthaltes im Markt trug er keine Mund-Nasen-Bedeckung. Nach dem Diebstahl versuchte der 35-Jährige, ein verschlossenes Pedelec zu entwenden, welches er dabei beschädigte. Dem 35-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.