Corona-Pandemie im Kreis Vechta: Landkreis schließt acht Testzentren

Landkreis Vechta Die Coronalage entspannt sich, die Inzidenzzahlen sind bundes-, landes- und auch landkreisweit auf einem sehr niedrigen Stand. Eine positive Folge dessen sind Lockerungen für die Bevölkerung, so zum Beispiel der Wegfall eines Testnachweises für einen Besuch in der Gastronomie oder für das Einkaufen im Einzelhandel. Diese Lockerungen sind auch in den kommunalen Testzentren im Landkreis Vechta spürbar. So sind ab diesem Montag von den insgesamt elf kommunalen Testzentren acht Zentren geschlossen. Dies betrifft die Zentren in Visbek, Goldenstedt, Holdorf, Steinfeld, Neuenkirchen-Vörden, Dinklage, Bakum und das Testzentrum an der Geschwister-Scholl-Oberschule in Vechta.

Rückgang der Tests

„Eine Auswertung der Testzahlen der vergangenen zwei Wochen durch den Malteser Hilfsdienst und das Deutsche Rote Kreuz zeigt einen Rückgang der Testungen von 50 Prozent, in manchen Testzentren sogar von 75 Prozent“, erklärt Hartmut Heinen , Erster Kreisrat des Landkreises Vechta. „Zudem gibt es vermehrt private Anbieter und Apotheken, die Schnelltests durchführen und eine Bescheinigung darüber ausstellen dürfen. Aus all diesen Gründen haben der Landkreis, die Städte und Gemeinden sowie die beiden Hilfsorganisationen sich darauf verständigt, den Betrieb der kommunalen Testzentren zurückzufahren.“

Ab diesem Montag bis maximal zum 27. Juni sind dann nur noch Schnelltest-Termine für die Zentren in Damme und Lohne sowie für das Testzentrum im Metropol Theater in Vechta buchbar. Das Angebot in diesen Zentren steht weiterhin allen Bürgern des Landkreises zur Verfügung. Nach wie vor kann das Testzentrum frei gewählt werden. Personen, die bereits einen Termin in einem nun geschlossenen Testzentrum erhalten haben, werden informiert und erhalten einen Ersatztermin.

Wieder hochfahren

„Sollte sich die Coronalage jedoch wieder verschärfen und es wieder nötig sein, weitere Testmöglichkeiten zu schaffen, so ist dies jederzeit machbar, Dank der Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes“, sagt Tobias Gerdesmeyer, Bürgermeister der Stadt Lohne.

Insgesamt wurden seit dem Start der kommunalen Testzentren Mitte März 2021 rund 78 000 Testungen durchgeführt. „Sowohl der Malteser Hilfsdienst als auch das Deutsche Rote Kreuz haben in den vergangenen drei Monaten einen großen Beitrag zur Überwindung der Corona-Pandemie geleistet“, lobt Manuela Honkomp, Bürgermeisterin der Gemeinde Steinfeld. „Gerade zu Hochzeiten haben sie sich als kompetenter und hervorragender Partner erwiesen, so dass die Testkapazitäten schnell erhöht werden konnten und so möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ein Testangebot unterbreitet werden konnte. Für diese Unterstützung danken wir Kommunen den Hilfsorganisationen sehr.“

Vom 14. Juni bis zum 27. Juni stehen die folgenden kommunalen Testzentren noch für Schnelltests zur Verfügung: Damme: Scheune Leiber, Mühlenstr. 12a, Damme Lohne: Lohneum (Foyer), Vechtaer Str. 3, Lohne Vechta: Metropol Theater, Kolpingstraße 17, Vechta

Termine sind über die Homepage des Landkreises buchbar: